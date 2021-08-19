Başkan Büyükakın: "Marmara'dan çıkan sesle dünyaya nefes olacağız"
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Başkan Büyükakın: "Marmara'dan çıkan sesle dünyaya nefes olacağız"

Başkan Büyükakın: 'Marmara'dan çıkan sesle dünyaya nefes olacağız'
Bültenler - Haberler | Güncel

Karbon emisyonunun yüzde 75'ini G7 ülkelerinin yaptığını belirten Başkan Büyükakın, "Dünyaya ders vermeye kalkan gelişmiş ülkeler, kendileriyle ilgili bir takım tedbirler almalı. Marmara'dan yükselteceğimiz sesle dünyaya nefes olacağız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nin genelinde yaşanan müsilaj problemi başta olmak üzere çevre duyarlılığı üzerine bir değerlendirme yaptı. Başkan Büyükakın, "Çevresel duyarlılığın artarak devam etmesi gerekiyor. Son günlerde dünyada ve ülkemizde yaşadığımız yangınlar ve sellerle birlikte küresel ısınma sorununu bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Ancak dünyanın maruz kaldığı bu olumsuz gelişmeler, çevreye karşı olan duyarlılığı çok daha ciddi düşünmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

"ACİL TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR"

Başkan Büyükakın, "Küresel ısınmaya karşı farkındalığın güçlendirilmesi ve insiyatif alınması gerekiyor. Çünkü küresel ısınma meselesi giderek kendini daha ciddi bir şekilde hissettirmeye başlıyor. Dünya için, insanlık için ve canlılar için çok büyük bir tehdit olmaya başladı. Acil bir şekilde tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim de bu konuda belediyeler olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"SİZ KİRLETMEYİN DEMELERİ DE AKLA ZİYAN BİR YAKLAŞIMDIR"

Başkan Büyükakın, "Esasen karbon emisyonun yüzde 75'ni G7 ülkelerinin yaptığını dikkate almalıyız. Öncelikli olarak dünyaya çevre konusunda ders vermeye kalkan gelişmiş ülkelerin, aslında kendileriyle ilgili bir takım tedbirleri daha ciddi bir şekilde ele almaları gerektiğini de hatırlatmalıyız" ifadelerini sarf etti.

"YÜKSELTECEĞİMİZ SESLE DÜNYAYA DA BİR NEFES OLACAĞIZ"

"Çevre konusunda dünya hep birlikte aksiyon almalı" diyen MBB Başkanı Büyükakın, "Dünyanın içine girdiği yeni süreçte gerek pandemi gerekse küresel ısınma bize gösteriyor ki bizim artık yeniden düşünmemiz ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yeniden düşünmediğimizde ve ortak aksiyon almadığımız da bu kötü gidişatı durdurma şansımız yok. İnşallah bu konularda yükselteceğimiz dünyaya da bir nefes olacağız ve bu konuda Türkiye'de öncü olmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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