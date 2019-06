Başkan Büyükakın; "Kongre Merkezimiz Kocaeli'nin marka değerini arttıracak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle birlikte Kocaeli Kongre Merkezi'nde inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli markasına kültür ve sanat bakımından büyük katkı sunacak Kongre Merkezi'ni TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle birlikte inceledi. Uluslararası kongrelerin, kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline gelecek alanın tamamını akademik odaların temsilcileriyle gezen Başkan Büyükakın, "Bu alan Kocaeli'nin marka değerini artıracak bir çalışmadır. Kongre Merkezimiz, ülkemizdeki endüstriyel dönüşümün çok önemli ve en güçlü örneğidir. Kentimizde gerçekleştireceğimiz icraatlarımızda akademik odalarımızın değerlendirmelerini çok kıymetli buluyoruz" dedi

Kongre Merkezi'nin tamamını TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi ve beraberindeki heyetle gezen, konuklarının fikir ve önerilerini alan Başkan Büyükakın, "Kongre Merkezimizin en aktif şekilde kullanılması, projelendirilen alanların kentimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunacağı bir yaşam merkezi olması için gayret ediyoruz. Bunun için TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu üyelerimizin fikirlerine ve önerilerine de çok değer veriyoruz. Tüm odalarımızdan Kocaeli'nde hayata geçireceğimiz projelerimizde mimari tasarım başta olmak üzere tüm başlıklardaki ihtiyaçlara dönük fikir ve önerilerini de almak istiyoruz. İnanıyorum ki Kocaeli'nin tasarımını akademik odalarımızla birlikte gerçekleştireceğiz" diye belirtti.

Kentin yönetiminde ortak aklı ön plana çıkaran, akademik odalara her fırsatta değer verdiğini gösteren Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşımın kıymetli olduğunu dile getiren Kürekçi, "Şehrimizin gelişimi için her fırsatta akademik odalara uygulanan bu anlamlı ve önemli yaklaşımdan dolayı mutluyuz. TMMOB'nin tüm üyeleriyle Büyükşehir Belediyemize dolayısıyla kentimiz insanının mutluluğuna dönük katkılarımızı ve iş birliğimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocaeli Kongre Merkezi bu anlamda şehrimizin marka değerine büyük katkı sunacağına da inanıyoruz. Merkezin en güzel ve en verimli şeklinde kullanılması için de bizler de her türlü desteği vereceğiz. Şunu da bir kez daha ifade edeyim ki Büyükşehir Belediyemiz ile her anlamda daha sık bir araya gelecek, projelere dönük fikirlerimizi ve önerilerimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA