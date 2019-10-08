08.10.2019 17:22

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Turizm Çalıştay'ına katıldı.



Turizm alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerine seslenen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'yi sanayi şehri olarak görmeyin. Turizm alanında yükselen bir yıldız olarak görmenizi istiyorum" dedi.



"Çok güzel fikirlerin çıkacağını da inanıyorum"



Kocaeli, turizm potansiyeli açısından sürekli konuşulduğunu, gerçekten önemli potansiyelleri olan ama bu potansiyelin yeterince keşfedilmediğini ifade edildiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Sektör temsilcisi arkadaşlarımızın da belirttiği gibi turizm alanında Kocaeli'nin çok önemli fırsatları vardır. Bu çalıştay da çok güzel fikirlerin çıkacağını da inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yedi yıl önce başlatılan "Marka Çalışması" için dünyanın önemli kentlerinden bir tanesi ve bu konuda isim yapmış Amsterdam'a gitmiştik. Kentimizin dinamiklerinin ve sektör temsilcilerinin olduğu ziyaretlerde farkındalık çalışması yapalım dedik. Orada, kentin marka değerleriyle ilgili yeterli çalışmalar yapılmamışsa, örneğin tarihi çalışmalar, şehre dair kitaplar yazılmamışsa sizin orada bir turizm potansiyeli ortaya çıkarmanız ve buna dair bir marka değeri çıkarmanız mümkün değil demişlerdi. Sonrası bizlerde çalışmalara başladık. İngilizce ve Türkçe turizm kitabı hazırladık. Bunun geliştirilmesi ve daha küçük broşürler hazırlanması ile tanıtım kitaplarının hazırlanmasını gerektiğini de biliyoruz" şeklinde konuştu.



108 parkur 2500 kilometre yürüyüş yolu



Kocaeli'nde yürüyüş parkurları olarak büyük bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "1500 kilometrelik 52 Doğa Yürüyüşü Parkuru oluşturuldu. Ek olarak 1000 km'lik daha parkur çalışması ile toplamda 108 parkuru 2500 kilometreye çıkarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte "Doğaya Yürüyoruz Kocaeli" projesi hayata geçirilerek doğa yürüyüş parkurlarımızın turizm odaklı tanıtım ve markalama çalışmalarını yürütüyoruz. Şehrin farklı yerlerinde kamp yerleri yapıldı. Bunlardan bir tanesi Ormanya'dadır. Ormanya inanılmaz bir destinasyon oldu. Ormanya'nın ön tarafında karavanda kamp yapma imkanı da var" ifadelerini kullandı.



"Kongre turizmine önemli katkılar sunmaktadır"



Amsterdam'da ki ziyaretlerinde dikkatlerini çeken diğer bir hususun ise kentin etkinlikler şehri olmasıydı diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Kitap Fuarı, 23 Nisan Çocuk Fuarı, Tarım Fuarı, Bilim Fuarı, Kartepe Zirvesi ve Tarih Sempozyumları gibi büyük uluslararası etkinlikler gelenekselleştirilerek Kongre turizmine önemli katkılar sunmaktadır. Mavi bayraklı plajlarımız da bizler için önemli fırsat sunmaktadır. Endüstriyel dönüşümün en güzel örneklerinden eski SEKA Kağıt Fabrikası aynı zamanda bir kültür alanıdır. Bu bölgede turizm açısından ayrı bir öneme sahiptir. Kent markalama çalışmaları kapsamında "Kocaeli Yöresel Yemekleri Kitabı" ve "Kocaeli Yöresel Türküleri Albümü" hazırlandı. Hediyelik eşya alanında eğitim açısından üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bunun yanı sıra Kentimizin dört mevsimini anlatacak tanıtım filmleri için alt yapı çalışmaları başlatıldı. Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğümüzü de kurarak bu alanda ki irademizi ortaya koyduk" dedi.



"Turizm master planı çalışmalarımız devam ediyor"



Hanibal'in mezarı gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın Gebze'de konakladığı Hünkar Çayırının da Kocaeli'nin turizminin gelişmesi açısından Panoramik bir müze olacak bir çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Orası tamamlanınca çok önemli bir turizm destinasyonu olacak. Rota planlamalarında havza anlayışını da yerleştirmeliyiz. Tarih turizminde çok önemli fırsatlar yatıyor kentimizde. Bunu da beraber belirlemeliyiz. Eko turizm ve permakültür alanında gelişme kaydetmeliyiz. Kuzey Marmara otoyolumuzla birlikte Kandıra ve Kartepe bölgelerimiz turizm açısından önemli fırsatları içerisinde barındırıyor. Turizm Master planı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Kocaeli'nin gerçekten turizm potansiyelinin olduğunu daha iyi anlayacağız. Buradan turizm sektöründe faaliyet sürdüren firmalara da seslenmek istiyorum. Önümüzde ki günlerde turizmin her alanında çok önemli gelişmeler yaşayacağız. Uluslararası etkinliklerle birlikte turizm alanına katkı sunacağız. Kocaeli'yi sanayi şehri olarak görmemelerini turizm alanında yükselen bir yıldız olarak görmelerini istiyorum" diye konuştu.



Turizm Çalıştayına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Suat Yıldız ve diğer davetlilerin yanı sıra turizm sektöründe faaliyet sürdüren firma temsilcileri hazır bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA