Başkan Büyükakın, ''Kocaeli'nin her karışına hizmet etmeye devam ediyoruz''
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Başkan Büyükakın, ''Kocaeli'nin her karışına hizmet etmeye devam ediyoruz''

Başkan Büyükakın, "Sahada özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte vatandaşımızın yanında olmak için hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz" dedi

Başkan Büyükakın, ''Kocaeli'nin her karışına hizmet etmeye devam ediyoruz''
08.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:37

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, küresel bir felaket hâlini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelecek çalışmaları adım adım ve planlı bir şekilde uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ile video konferans aracılığıyla görüştü. Toplantıda kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında tek tek bilgi alan Başkan Tahir Büyükakın, "Sahada özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte vatandaşımızın yanında olmak için hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz" dedi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'nun da katıldığı video konferansta sosyal yardımların son durumu da ele anılırken, Başkan Büyükakın, "Bu kentte aç ve açıkta tek bir insanımız dahi kalmayacak" talimatını bir kez daha yineledi.

"BUNUN HESABINI VEREMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiş, hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır" ifadelerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Eğer bu kentte bir vatandaşımız açlıktan hayatını kaybederse bunun hesabını veremeyiz. Sizler bu konuya şimdiye kadar çok dikkat ettiniz, bundan sonra da daha fazla dikkat etmenizi istiyorum. Vatandaşlarımızdan da ricamız, bu durumda bir insanımızı veya ailemizi tespit ettiklerinde bize bildirmelerini özellikle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Kovid-19 virüsüne karşı Kocaeli'nde süratle adım attıklarını ve doğru bir planlamayla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, daire başkanlarından mevcut durum ve sonrasına dönük hayata geçirecekleri planlamalar üzerine değerlendirmelerini de aldı. Devletin tüm kurumlarıyla ve birimleriyle maksimum seviyede uyumun önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma sınırlandırmasına riayet edecekleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alt ve üst yapı projeleri gerçekleştirmedeki çalışmalarımıza devam etmenizi istiyorum" ifadelerini sarf etti.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde biz bu koronavirüsü yeneceğiz" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün sağlık mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Samimiyetle çalışmaya dertlere derman olmayı sürdüreceğiz. Bu konuda bugüne kadar tüm çalışanlarımızla sürdürdüğümüz fedakârlıkların daha fazlasını hep birlikte göstereceğiz. Kocaeli'nin her karışına hizmet etmeye devam edecek, şehrimizin her noktasındaki insanımızın taleplerine cevap vermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZDİR"

Daire başkanları ile toplantısında Kovid-19 sonrası gündeme de hazırlıklı olunması hususunda talimatlarını yineleyen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin ve insanımızın huzuru ve sağlığı için attığımız adımların haricinde, Kovit-19 sonrası içinde önlemlerimizi şimdiden alalım" diyerek "Kentimizdeki üretim çarkları tam manasıyla dönmeye başladığında Büyükşehir Belediyesi olarak bizde her duruma hazırlıklı olacağız. Bizim en büyük gücümüz milletimizdir. Milletimize hizmet etmek ve yanında olmak en önemli görevimizdir. Her daim önümüze bakacağız, çalışacağız, hazırlıklarını yaptığımız her projemizi adım adım hayata geçireceğiz" dedi. Video konferans şeklinde yapılan toplantı yapılan istişarenin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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