Başkan Büyükakın: Kocaeli'ni olası bir depreme

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi 17 Ağustos 1999 depreminin ardından ilimizdeki ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinde bulunan ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da eşlik etti. Kocaeli'nin olası bir depreme hazırlıklı olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, geriye kalan 8 ağır hasarlı binanın daha yıkılacağını belirtti. Başkan Büyükakın, ''Gündemimiz bu şehri gelecekteki risklere ve depreme karşı hazırlamak. Yarın deprem olduğunda ah vah etmemek için çalışıyoruz" dedi.

DEPREMİN İZLERİ SİLİNİYOR

Asrın felaketi 1999 Marmara Depreminden sonra ağır hasar kayıtlı olan binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez ilçesinde bulunan ağır hasarlı binanın yıkım işlemlerine başladı. Başkan Büyükakın'ın bizzat takip ettiği yıkım çalışmasına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da katıldı.

YIKIM İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK

Yıkım öncesi kısa bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Şehrimizde 2020 yılının sonlarına doğru toplam 28 ağır hasarlı bina vardı. 3 tescilli yapıyı ayırdığımızda Kocaeli'deki toplam ağır hasarlı bina sayısı 25'ti. Kasım 2020 itibariyle orta hasarlı bina sayısı ise bin 477 idi. Toplam bin 502 tane ağır ve orta hasarlı yapı vardı" bilgisini verdi.

''8 AĞIR HASARLI BİNA KALDI''

Depremin bu kentin en hayati gerçeklerinden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Depreme karşı hazırlıklı olmamız lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak bunun için çalışıyoruz. 1999 depreminin yıldönümünde hatırlanan bir gerçek olmaması gerekiyor. Bundan öte harekete geçmemiz lazım, sürekli konuşuyoruz. O günden bu güne 240 adet hasarlı yapıyı yıktık. Bugün itibariyle 9 tane ağır hasarlı ve 1.253 adet orta hasarlı bina var. Arkamızdaki binayı bugün yıkacağız. Körfez, Gölcük ve Karamürsel ilçelerimizde 30 tane daha bina yıkılacak. Arkamızdakini yıkılınca 8 ağır hasarlı bina kalacak. Toplamda ise bin 262 adet hasarlı yapı kalmış olacak. 8 binayı neden hızlıca yıkmadık söyleyelim. 4 ağır hasarlı binada hukuki süreçler devam ediyor. Onları mecburen beklemek zorundayız. Ağır hasarlıların 4 tanesi İzmit'te, 2 tanesi Başiskele'de, 1 tanesi Körfez'de diğeri de Derince'de" ifadesini kullandı.

''4 BİNADA TAHLİYE SÜRÜYOR''

Başkan Büyükakın, açıklamalarını şu şekilde tamamladı; "Diğer 4 binada tahliye işlemleri sürüyor. Tahliye işlemleri bittiğinde bu binaların da yıkımını gerçekleştireceğiz. Şehirdeki riskli binalarla ilgili envanter çalışmalarımız devam ediyor. Olası bir afet için yol haritamızı hazırlıyoruz. Onların dönüşümüyle ilgili alınması gereken tedbirler kapsamında strateji belgesi hazırladık ve Çevre Bakanlığı'na sunduk. Hangisinin kendi kendine dönüşülebilir vaziyette olduğunu, hangisine belediye ya da devlet imkanlarıyla girilmesi gerektiğini de ayrı ayrı fizibilitelerini yaparak çalışıyoruz. Aslında bütün gündemimiz bu şehri gelecekteki risklere ve depreme karşı hazırlamak. Yarın deprem olduğunda ah vah etmemek için çalışıyoruz" dedi.

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