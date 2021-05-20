Başkan Büyükakın: "Kocaeli hızla büyümeye devam ediyor"
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Başkan Büyükakın: "Kocaeli hızla büyümeye devam ediyor"

Başkan Büyükakın: 'Kocaeli hızla büyümeye devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de muhteşem çalışmaların yapıldığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Daha 1 yıl öncesine kadar cumhurbaşkanımızla birlikte Kocaeli'de çok sayıda yatırım gerçekleştirdik.

Kocaeli'de muhteşem çalışmaların yapıldığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Daha 1 yıl öncesine kadar cumhurbaşkanımızla birlikte Kocaeli'de çok sayıda yatırım gerçekleştirdik. Yaklaşık tutarı 4 milyar doları bulan çok sayıda yatırım gerçekleşti. Kocaeli hızla büyümeye devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin gücü ve yükselişinin bu tür yatırımlarla gerçekleşeceğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Daha 1 yıl öncesine kadar cumhurbaşkanımızla birlikte Kocaeli'de çok sayıda yatırım gerçekleştirdik. Yaklaşık tutarı 4 milyar doları bulan çok sayıda yatırım gerçekleşti. Kocaeli şüphesiz sanayinin başkenti. Kocaeli Türkiye'nin lokomotifi. Kocaeli hızla büyümeye devam ediyor. Biz de bu hızlı büyümenin önünü açmaya yardımcı olmaya gayret etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yaklaşık 4 bin hektarı bulan bir alanda yerleşik olan 14 OSB var. Onlardan bir tanesi de burası" dedi.

"Muhteşem çalışmalar yapılıyor"

Başkan Büykakın, Kocaeli'de muhteşem çalışmaların yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği parlak. Geçmişte ekonomi alanında uzmanlık yapmış bir akademisyen, sonrasında bürokratlık yapmış ve bugün de büyükşehir belediye başkanı olarak birçok şeye şahit olmuş bir kardeşiniz olarak inanarak söylüyorum. Gaz vermek için söylemiyorum. Türkiye'nin geleceği vallahi de, billahi de parlaktır. Türkiye'ye, "Haddinizi bildiririz, oturduğunuz yere oturturuz. Sizi mahvederiz" diyorlar ya, bizde onlara inat bunları yapacağız. Onların bize biçmiş olduğu role razı olmadan, hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem dünyada nerede olmamız gerekirse orada olacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: 'Kocaeli hızla büyümeye devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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