Başkan Büyükakın, Kapanönü esnafıyla buluştu
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Başkan Büyükakın, Kapanönü esnafıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'te Kapanönü esnaflarını ziyaret ederek, esnafın öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Büyükakın, Kapanönü esnafıyla buluştu
10.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:45

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'te Kapanönü esnaflarını ziyaret ederek, esnafın öneri ve taleplerini dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ilçesinde Kapanönü esnafını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Pişmaniyeciler Meydanı'nın yanındaki Birlik Taksi durağını ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve beraberindeki heyetin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Büyükakın, esnaflarla yakından ilgilenerek öneri ve taleplerini dinledi.

Kocaeli'nin tamamında yaptıkları hizmetlerin yanı sıra, vatandaşları ve esnafları ziyaret etmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bugün Birlik Taksi durağımızı, Kapanönü ve bölge esnafımızı ziyaret ettik. Yaşamımızın bir parçası olan kontrollü sosyal hayata en üst seviyede uymanın çabası içerisindeyiz. Salgın tehdidini millet olarak birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle ve dayanışmamızla savuşturuyoruz. Bu büyük inançla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Dünyadaki birçok gelişmiş ülkeye nazaran Türkiye'de daha az can kaybıyla atlatıldığının dile getirdiği ziyaretlerde, koronavirüs salgınının tamamıyla ortadan kaldırılana dek maske, mesafe, temizlik ilkelerinin önemine de değinildi. Esnaflara bereketli işler dileyen ve sohbet ederek hasbihal eden Başkan Büyükakın, Birlik Taksi durağında taksicilerle samimi bir şekilde sohbet gerçekleştirdi. Bölgeyi yakından ilgilendiren projeler hakkında taksici esnafına bilgi aktaran Başkan Büyükakın, gelen öneri ve talepleri de dinledi.

Türkiye ekonomisinin dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlere, esnaflara ve vatandaşlara destek olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Gerek ekonomik istikrar kalkanı gerekse normalleşme dönemi destekleri ile devreye alınan adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu göstermiştir. Şimdi bu süreçle birlikte istihdamda gerçekleştirilecek sıçramaya odaklanıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği esnafımıza, sektörlere ve vatandaşımıza vermek için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüsle bir taraftan mücadele ederken diğer bir taraftan da yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini de belirten Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı önceliklerimize ve planlamalarımıza göre yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ve şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kocaeli'nin tamamında yapılacak projelerimizin ön hazırlıklarını, devam eden çalışmalarımızın takibi ve yaptıklarımızın verimli çalışması gibi birçok alanda yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birlik Taksi çalışanları ve Kapanönü ile bölge esnafları ise, ziyaretleri nedeniyle Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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