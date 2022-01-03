Küresel rekabette Türkiye'nin en önemli üretim kentlerinden biri olan Kocaeli'nin sanayi, KOBİ ve genç girişimcilerine sağladığı avantajlara her fırsatta değinen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gelişmeye ve inovasyona dönük adım atan firmaları da ziyaret etmeyi sürdürüyor. Kalkınmaya dair sözü ve fikri olan herkesin yanında olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, son olarak Doğusel Şirketler Topluluğu'nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel'in ev sahipliğinde gerçekleşen birliktelikte, devlet destekli AR-GE projesi olan %100 yerli yazılım ve tasarımlı "İnsansız Su Altı Araçları" üreten Siper Robotics ve yine devlet destekli tamamen yerli üretim kişiselleştirilebilir gıdalar üzerine lazer sektöründe çalışmakta olan Superficies Technology firmaları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Kalkınmanın sırrı AR-GE, inovasyon ve girişimciliktedir. Bu alanlara dönük her türlü adımı destekliyoruz" dedi.

"ELBETTE BUNDAN SONRA DA YANLARINDA OLACAĞIZ"

Doğusel Şirketler Topluluğu çatısı altında yer alan; gemi iç donatım alanında faaliyet gösteren DDM Deniz Mobilya, yat ve gemi tasarım hizmetleri sunan Viya Mimarlık, gemi acenteliği ve işletme faaliyetleri yürüten Selmarin A.Ş, anahtar teslim ahşap gövdeli lüks yatlar imal edilen Huzur Yat Tersanecilik firması hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Küresel rekabette gerek hükümetimiz gerekse bakanlıklarımız yerel de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla üreten, yatırım ve istihdam sağlayan firmalarımızın yanında olduk. Elbette bundan sonra da yanlarında olacağız" ifadelerini sarf etti.

"GENÇLERİMİZİN YENİLİKÇİ ADIMLARIYLA ÜLKEMİZ ÇOK İYİ NOKTALARA GİTMEKTEDİR"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna'nın da yer aldığı ziyaret sonrası değerlendirmelerine devam eden Başkan Büyükakın, "Gençlerimizin inovasyon ve girişimciliklerini takdirle karşılıyorum. Sanayicimizin üretimdeki başarısı, gençlerimizin yenilikçi adımlarıyla ülkemiz ve şehrimiz çok daha iyi noktalara gitmektedir. Ülkesine güvenen ve üretim için tüm motivasyonuyla çalışan herkese bu ziyaret vesilesiyle çok teşekkür ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

DOĞUSEL: GENÇLERİMİZİN ÜRETKENLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİĞİYLE OLACAKTIR

"Ülkemizde yeni bir başarı hikâyesini gençlerimizle birlikte yazacağız" diyen Doğusel Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Başkan Büyükakın ve beraberindeki heyetin nazik ziyaretleri içinde teşekkür etti. Denizcilik sektörü başta olmak üzere gençlerin geleceğe dair atacağı adımları desteklemek için çalıştıklarını ifade eden Doğusel, "Gençlerimizin girişimcilik anlayışına destek oluyoruz. Yatırım ve geleceğe dair güçlü üretim atakları yine gençlerimizin üretkenliği ve girişimciliğiyle olacaktır. Bu nedenle gerek bakanlıklarımızın gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile yerel yönetimlerimizin desteğini almak bizleri daha da mutlu ve güçlü kılıyor" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.