Başkan Büyükakın, "İzmit Körfezi'ne 6 bin yavru balık daha bırakacağız"
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Başkan Büyükakın, "İzmit Körfezi'ne 6 bin yavru balık daha bırakacağız"

Balıklandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hazırlıklarımız tamamlandığında Ekim ayı içerisinde 6 bin levrek, kalkan ve çupra yavrusunu daha İzmit Körfezi'ne bırakacağız" dedi.

Başkan Büyükakın,
22.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:24

Balıklandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hazırlıklarımız tamamlandığında Ekim ayı içerisinde 6 bin levrek, kalkan ve çupra yavrusunu daha İzmit Körfezi'ne bırakacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün de katıldığı görüşmede Başkan Büyükakın, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, "İzmit Körfezimiz başta olmak üzere tatlı sularımızda olta balıkçılığına dönük adımlar atıyoruz. Balık çeşitliliğimizin arttığı her geçen gün balıklandırma çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandığında Ekim ayı içerisinde 6 bin levrek, kalkan ve çupra yavrumuzu daha İzmit Körfezi'ne bırakacağız" dedi.

Başkan Büyükakın, mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın denizden faydalanmasına katkı sağlanması hedefi ile başlatılan balıklandırma çalışmalarının önemine de değindi. Başkan Büyükakın, "2016 yılında TAGEM ile yapılan protokol doğrultusunda; 2017 ve 2018 yılları içerisinde levrek, kalkan ve çupra balıkları olmak üzere toplam 12 bin adet balık İzmit Körfezi'ne bırakılmıştı. Şimdi yine altı bin balık yavrumuzu daha İzmit Körfezimizle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

İzmit Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunu ortaya koyarak sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılığın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının hedeflendiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi su kalitesinin izlenmesi hakkında da, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 2007 yılından bu yana aralıksız olarak 13 yıldır sürdürülen proje ile İzmit Körfezi'nin yanı sıra İzmit Körfezi'ne dökülen 12 adet derenin de su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler çerçevesinde belirlemekteyiz" diye konuştu.

Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil, kendilerini kabul eden Başkan Büyükakın'a teşekkür ederken, ortaya koydukları çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. 2017 yılında kurucu üyelerin tamamı mavi, deniz ve balık aşkına kapılmış arkadaşların bir araya gelmesi ile amatör balıkçılığı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek ve özendirmek için kurulduğunu söyleyen Pestil, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi ve İzmit Körfezi Sürdürülebilir Balık Avcılığı Çalıştayı gibi çok önemli çalışmalara her türlü desteğimizi veriyoruz. Bunun yanı sıra 2017 yılında ilkini yaptığımız ve Marmara Denizin de ilk defa gerçekleşen, dünya şampiyonlarının katıldığı 1. Uluslararası Kocaeli Surf Casting Balık yakalama yarışmamızı başarı ile toplamda üç kez organize ettik. Yarışmalarımızda birçok farklı türden balıklar da yakalandı" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Pestil daha sonra hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında Başkan Büyükakın'a da bilgi aktardı. Ziyaret, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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