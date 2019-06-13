Başkan Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor, tasarrufa özen gösteriyoruz"

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor, tasarrufa azami özen gösteriyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdür ve yardımcılarının yanı sıra İSU daire başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç'ün de yer aldığı toplantıda Başkan Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor ve tasarrufa azami özen gösteriyoruz. Bu konuda belediyemizin öz kaynaklarını güçlendirerek, daha az maliyetli, ekonomik ve daha verimli hizmet için çalışıyoruz. Bu anlayışla hareket edecek, milletimizin gönlündeki yerini hizmetlerimizle koruyacağız, daha da güçlendireceğiz" dedi.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'de yas¸ayan herkesin mutlu oldugˆu, yas¸amaktan gurur duydugˆu bir s¸ehir olması ic¸in tevazu, samimiyet ve gayret ile tüm çalışanlarımızla vatandaşlara hizmet edeceklerini söyledi. Büyükakın, "Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle hareket ediyoruz, edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını hem doğru hem de açık şekilde kullanacağız. Bu bizim en önemli ilkemizdir. Değer üreten şehirler arasında olmak için tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımları çalışanlarımızla birlikte geliştireceğiz. Görkemli bir büyükşehir markasını oluşturarak kentimizin Türkiye'de yaşamak için tercih edilen ilk üç şehirden biri olması hedefine kavuşmasında gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu.

Büyükakın, daire başkanlarına, genel müdürlere bu hedefler doğrultusunda hareket etmeleri konusunda da gerekli talimatlarını bir kez daha yineledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA