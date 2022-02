Başkan Büyükakın: İnsanlığa katkı sağlayacak bir nesil yetiştirme gayretindeyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gönül Coğrafyası Okumaları tanıtım programında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, "Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey'in Hocası Şeyh Edebali Hazretleri'nin dediği gibi; 'Geçmişi olmayanın geleceği olmaz.' Her zaman söylüyoruz; Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Sadece bizim bildiğimiz coğrafyanın ötesinde bir gönül coğrafyamız var" dedi. ''Gönül Coğrafyası okumalarında Kudüs ile başladık, sonra Balkanlar'a gittik'' diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, " Türkmenistan'a ve şimdi de Hicaz'a doğru gidiyoruz. Bizim ecdadımız gittiği her yere barış, kardeşlik ve huzuru götürmüş, insanların mutluluğu için çalışmıştır'' ifadelerine yer verdi.

"PEYGAMBER EFENDİMİZİ REHBER EDİNMİŞLERDİR"

Dünyada adaleti tesis etmek ve âleme nizam vermek için canlarını ve kanlarını esirgememiş bir ecdadın asil evlatları olduklarını gençlere bir kez daha hatırlatan Başkan Büyükakın, "Ecdadımızla onur ve gurur duyuyoruz. II. Abdülhamit Han'ın ve Fahrettin Paşa'nın hayatlarını okumanızı, araştırmanızı isterim. Tarihimiz boyunca ne kadar büyük insan varsa ilim insanı, devlet adamı, asker, bürokrat her kim varsa hepsi ebedi risâlet ışığını almışlar, kendilerine Peygamber Efendimizi rehber edinmişlerdir'' şeklinde konuştu.

"DAHA İYİSİNİ ALLAH'IN İZNİYLE TEKRARLAYACAĞIZ"

"Abdest alırken, 'Nehir kenarında bile olsanız israf etmeyin' diyen efendimizden başka daha güzel bir örnek olabilir mi?" diyen Başkan Büyükakın, "Peygamberimiz öyle bir rahmet peygamberi ki; ordusu yol üstünde giderken kenarda süt emziren köpek rahatsız olmasın diye başına bir adam dikip, ordunun yolunu değiştiren bir peygamber. Bizim Peygamber Efendimizle bağımız güçlendikçe, tarihimizle bağımız güçlendikçe, değerlerimizle bağımızı tekrar sağlamlaştırdığımızda biz aslında geçmişte ceddimizin bize göstermiş olduğu başarılı medeniyetlerin aynısını ve daha iyisini Allah'ın izniyle tekrarlayacağız" ifadesini kullandı.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE MANEVİYAT

Hz. Muhammed'in, ''İlim Çin'de de olsa gidip alacaksınız'' sözünü de hatırlatan Başkan Büyükakın, "Böyle düşünen bir ümmetin evlatları olarak ilim ve bilim medeniyeti dünyanın en yeni teknolojilerini yapacak, insanlığa yeni buluşlarla, aşılarla, bilişim teknolojileri ile katkı sağlayacak bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Başta bilimin tüm alanlarında başarılı ve bunun yanında teknolojiyi geliştiren bir millet olarak manevi yönümüzü ve bağımızı da güçlendireceğiz" dedi. Başkan Büyükakın, "Eğer bunlardan biri eksik olursa dünyada kan, gözyaşı hâkim oluyor. Değerler sistemine bağlı medeniyetimizi örnek alarak hayatımıza öyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

''BAŞARANLAR ASLA VAZGEÇMEYENLERDİR''

"Bizim görevimiz gençlerimizi yarınların bilim insanı, devlet adamları, ticaret erbabı, mühendisi, teknikeri, esnafı olarak her alanda geleceğe hazırlamaktır" diyen Başkan Büyükakın, "Bunun için gençlerimizi her alanda en iyisi yapmak, geleceğin dünyasında söz sahibi olmalarını sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyor, her zaman amasız ve fakatsız yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki, yarının Türkiye'si ve dünyası inanın daha güzel olacak. Buna gençlerimiz yüreklerinin en derin yerinden inanmalı ve ona göre çalışmalı. İnananlar başarır ve başaranlar asla vazgeçmeyenlerdir. Biz gençlerimize inanıyoruz, her koşulda sonuna kadar inanıyoruz. Eğer samimiyetle inanarak çalışırsanız, geleceğin dünyası sizler sayesinde çok daha güzel bir dünya olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

