Başkan Büyükakın, "İnsanları mayalayanlar yazarlardır"

Millet Kıraathaneleri, gençlik merkezleri ve eğitim projeleriyle gençlere fırsatlar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Ereğli Mahallesi'ndeki Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi'nin tanıtım programına katıldı. Başkan Büyükakın ayrıca, gençleri yazarlığa özendirmek ve bunun yanında edebi yazılım dillerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Akademi Lise Yazarlık Atölyesi'ne katılan genç yazarlarla bir araya geldi. Medeniyetin inşasında kelimeler ve kavramlar üzerinde durarak genç yazarlara bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi'nin hizmete girmesine dönük olarak da, "Mekanları şereflendiren orada ikamet eden içinde yaşayanlardır. İşte kıymetli gençlerimiz için bu merkezi şehrimize kazandırdık" dedi.

"KURDUĞUMUZ TEMAS KELİMELERLE VE KAVRAMLARLA ŞEKİLLENİR"

"Medeniyet, Bereket, Felah, Helal, Naif, İfsad, İnfal, Adil, Liyakat ve Salih gibi kelimeler ve kavramlar başka bir dile çevriliyor veya çevrilemiyorsa bizim kültürümüzde yaratıcı ile başka bir temas vardır" diyerek gençlerle sohbetine devam eden Başkan Büyükakın, "İşte kelimeler ve kavramlar belki başka hikmet alanlarına açılmamızı sağlar. Bizim değerler sistemimizin yani yaratıcı ile insanlarla kurduğumuz temas kelimelerle ve kavramlarla şekillenir. İşte bu değerler sisteminin parçalarından Balkan ve Horasan Erenlerini çok iyi tanımamız gerekiyor. Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın dünyasını okumamız ve anlamamız gerekiyor. Birileri en olmayacak şekilde bazı kitaplarda Mevlana gibi değerlerimizi başka bir anlamda ve zehirli içeriklerle anlatabilmektedir. Bunlara karşı da dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.

"SAPKIN ÖRGÜTLERE KARŞI AKLINIZI KİMSEYE KİRAYA VERMEYİN"

"Kelimeler ve kavramları çok iyi anlayamıyorsanız, iyi ve kötüyü ayıran kıstaslarla ölçülendiremiyorsanız, çok iyi bir insan olduğu söylenen bir şahsın söylediklerini gerçek gibi gelir" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Akıl tek başına ölçüde yeteli midir? Bu soruyu kendimize sormak gerekir. Ancak onun da yeterli olmadığını görürsünüz. Bu noktada başka şeylere ihtiyaç duyarsınız. Sapkın örgütlenmelere yani FETÖ benzeri oluşumlardan korunmak için kıstaslara ihtiyacınız vardır. Bu noktada Peygamberimizin yaşamını örnek alabilirsiniz. Sapkın benzeri kişilerin etkisinden ve sözlerinden etkilenmemek için Peygamberimiz ile sahabe Selman Farisi arasında ilişkiyi örnek almalıyız. Altını çizmek isterim ki sapkın örgütlere karşı aklınızı asla kimseye kiraya vermeyin" İfadelerini sarf etti.

"BİRÇOK ALANDA OKUMA YAPMALISINIZ" "Çoklu okumalar yapmalısınız" diyerek genç yazarlarla sohbetine devam eden Başkan Büyükakın, şunları da kaydetti: "Tarihten sanata, mimariden felsefeye kadar birçok alanda okuma yapmalısınız. Yani bolca kitap okuyun. Tarihimiz insanlığın gönlüne giren ecdadımızla doludur. Medeniyeti doğru inşa etmede insanı merkeze aldığınızda, insanı kendi iradesiyle baş başa bırakmadığınızda ve bunu kurumsal çerçeveye bağlamadığınızda orada medeniyet inşa edemezsiniz. Şunu da ifade etmek isterim ki medeniyetleri yükseltenler kelimeleri ve kavramları doğru anlayanlar, doğru yazanlar ve insanları mayalayanlardır. İşte insanları mayalayanlarda yazarlardır" dedi.

OKUMA YERİ ANLAMINA GELİR

Etkinlikte konuşan ve deneyimlerini anlatan yazarlar, eskiden kıraathaneyi, müşterilerinin okumaları için gazete ve dergi bulunduran, geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane olarak tarif ettiğini belirterek "kahvehane" sözü geçince de, günümüzde akıllara kumar oynanan yerden başka bir şey gelmediğini belirtti. Kıraatin Arapça'da "okumak" anlamına geldiğinin hanenin ise "yer, mekan" olduğunun altını çizen yazarlar, bu iki sözcüğün bileşimi olan "okuma yeri" anlamına geldiğini belirttiler.

KIRAATHANELER GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE

Tanıtımı yapılan Çıpalı Konağı Millet Kıraathanesi'nin anlamına uygun olarak kullanılmasının gençler adına sevindirici olduğunu da belirten yazarlar çay, kahve içilerek gazete, dergi ve kitapların okunduğu, insanların buluştuğu, fikir alışverişi yaptığı, kaynaştığı, topluma okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan yer olmasına değinerek, maalesef kıraathanelerin günümüz Türkiye'sinde kahvehane anlamında kullanılmakta olduğunu söyledi.

BAŞARILI OLMANIN SIRRI

Gençlere başarılı olmanın sırrını veren, bunun yolunun çok okumak az uyumaktan geçtiğini söyleyen yazarlar, okumanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, dili güzel kullanmanın önemine vurgu yaptı. Yazma eylemini "alim unutur, kalem unutmaz" şeklinde özetleyen yazarlar, akılda kalması bakımından gençlere yazma tavsiyesinde bulundu. Yazarlar ayrıca Başkan Büyükakın'a kültür ve sanata verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

YILDIRIM: KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRİN

Ülkenin kendisine güvenen gençlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Ne okursanız okuyun, kendinizi iyi yetiştirin. Ülkemizin kendine güvenen, yetişmiş, donanımlı gençlere ihtiyacı var. Sizlerden bunun için çaba göstermenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

FARKLI ETKİNLİKLER YAPMA SÖZÜ

Öğrencilere, birlikte farklı etkinlikler yapma sözü de veren Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da cevapladı. Buluşma günün anısına öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Ereğli'de Çıpalı Konak olarak bilinen ve nostaljik bir görünüme sahip olan yapı Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi tüm Ereğlilerin uğrak yeri olacak.

YENİ NESİL KIRAATHANE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ereğli Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek olan Çıpalı Konak; tarihi dokusu ve konumu ile yerel halkın ilgisini çekiyor. İki katlı konakta ilim, hikmet, irfan, marifet ve Seher Keçe Türker Kitaplığı olmak üzere beş okuma salonu bulunuyor. Kıraathanede 3. 105 seçki kitap ve 156 adet süreli yayın yer alıyor. Ayrıca Seher Keçe Türker tarafından bağışlanan 2. 690 adet kitap ve 250 süreli yayın Seher Keçe Türker Kitaplığı bölümünde sergileniyor. 7 personeli ile hizmet sunacak konakta misafirlere çay ve kahve ikramı yapılmakta.

GENİŞ KATILIM

Büyükşehir tarafından aslına uygun olarak restore edilen Ereğli evlerinden olan Çıpalı Konağı Millet Kıraathanesinin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, yazarlar Seher Keçe Türker, Mehmet Şeker ve İlhami Atmaca ile Akademi Lise Yazarlık Atölyesi öğrencileri katıldı.

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