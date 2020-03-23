Başkan Büyükakın'ın talimatıyla her yer dezenfekte ediliyor Büyükşehir ekipleri, dezenfekte çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla ekipler, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde gece gündüz demeden dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla devam ettiriyor.

Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kocaeli Huzurevi, Kocaeli Kent Konseyi, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Atış Poligonu ve Cengiz Topel Havalimanı'nı dezenfekte etti.

Kaynak: Bültenler