Başkan Büyükakın: Hoca Ahmet Yesevi prestijli bir cadde olacak

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmasını inceledi.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Nihat Karaslaner ile teknik ekibin de yer aldığı incelemede, projenin bu yılın eylül ayında bitmesi gerektiğini aktaran Başkan Büyükakın, yüklenici firma yetkilisine projenin erken tamamlanması için talimat verdi. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Bu cadde aydınlatmalarıyla, dere ıslahıyla, duble yoluyla gerçekten prestijli bir cadde olacak" dedi.

ERKEN BİTİRİN TALİMATI VERDİ

Çalışmaların olabildiğince hızlı ilerleyeceğini belirten Başkan Büyükakın, "Öncelikle ıslah çalışmasının bitireceğiz. Yolun bir kısmı derenin perde betonları kısmına da dayanıyor. Orayı bitirdikten sonra daha hızlı çalışılacak. İş programında yukarıya doğru olan kısımda başka taraflarında başlayacak. Ekipler, aşağı doğru daha hızlı bir şekilde gelecekler. İnşallah eylülü beklemeden yaz başı veya yaz ortaları gibi bitmesi konusunda talimat vedik" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 20 MİLYONLUK BİR PROJE"

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin trafiğin yoğunlaştığını belirten Başkan Büyükakın, şunları söyledi: "Duble yol haline getireceğimiz projenin maliyeti yaklaşık 20 milyon TL olacak. Özellikle turizm tesislerinin giderek artmasıyla birlikte bu yol yoğunluğu giderek artan bir güzergâh haline geldi. Bu bölge için çok ciddi bir ihtiyaç haline gelmişti. Çalışma arkadaşlarımız hızlı bir şekilde projeyi hazırlayarak ihaleleri yaptı. Bugünde sahaya girilmiş vaziyette. İnşallah hızlı bir şekilde bitecek ve bu bölge için çok ciddi rahatlamaya vesile olacak."

"PRESTİJLİ BİR CADDE OLACAK"

Başkan Büyükakın, Kocaeli genelinde dekoratif aydınlatmalarla birlikte prestij caddelerin oluşturulması yaklaşımını benimsediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu aslında bir bakıma şehir aydınlatmaları, şehrin güzelleşmesine katkı manasında da düşünülmeli. Şehir, aydınlatmalarıyla birlikte başka bir görünüm kazanıyor. Özellikle gece daha farklı bir şehir ortaya çıkıyor. Birçok yerde yaptığımız bu uygulamaları bu caddede de yapacağız.Bu cadde de aydınlatmalarıyla, dere ıslahıyla, duble yoluyla gerçekten prestijli bir cadde olacak."

ÖZLÜ: İLÇEMİZE DEĞER KATAN BULVAR HALİNE GELECEK

İnceleme sonrası yaptığı açıklamaya, Başkan Büyükakın'a projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür ederek başlayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Burası Yuvacık Barajı'na çıkan önemli bir turizm destinasyonudur. Şu andaki mevcut yolun platformu 7 metre. Ama yeni yolumuz duble bir yol olacak. Yaz aylarında özellikle hafta sonları trafik yoğunluğunun yaşandığı bir caddeydi. Ahmet Yesevi Caddesi ilçemize değer katan yeni bir bulvar haline gelecek" diye konuştu.

"İLÇEMİZE BU YOLU KAZANDIRDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ."

Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş da uzun zamandır bekledikleri bir proje olduğuna dikkat çekerek, Yuvacık'taki turizm adına önemli bir proje olduğunu kaydetti. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Nihat Karaaslaner de projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "15 yıldır emek verdiğimiz, bir an önce yapılmasını istediğimiz bu yolun Tahir Başkanımıza nasip olmasından dolayı biz kendisine teşekkür ediyoruz. Turizm bölgesi olan Başiskele ilçemize böyle bir yolu kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini sarf etti.

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