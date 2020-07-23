Başkan Büyükakın, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
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Başkan Büyükakın, heyelan bölgesinde inceleme yaptı

Başkan Büyükakın, sel ve heyelan nedeniyle kapanan Gölcük İlçesi Mamuriye ve Siretiye mahalleleri arasındaki ana grup yolda inceleme yaptı.

Başkan Büyükakın, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
23.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:41

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, aşırı yağışlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve heyelan nedeniyle kapanan Gölcük İlçesi Mamuriye ve Siretiye Mahalleleri arasındaki ana grup yolunda inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından yapılan kaya ve toprak tahkimat çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Büyükakın'a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen eşlik etti. Yol gövdesindeki büz geçişleri ve drenaj çalışmaları hakkında bilgi de alan Başkan Büyükakın, yoğun bir tempoda çalışan ekiplere teşekkür etti.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE İŞ TAKVİMİ SÜRDÜRÜLÜYOR"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da yer aldığı incelemelerde, çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, "Ekiplerimiz yaşanan sel ve heyelandan dolayı buradaki sorunları gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Planlanan ve hızlı bir şekilde iş takvimi sürdürülmektedir. Bu ana yolu kullanan vatandaşlarımız şimdilik alternatif güzergahlara çalışma bitene kadar yönlendirilmektedir. Buradaki sorun ortadan kalktığında bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız yeniden bu güzergahı kullanabilecektirler" ifadelerini sarf etti.

ÇALIŞMA İÇİN VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşanan heyelan nedeniyle Mamuriye ve Siretiye Mahalleleri arasındaki grup yolun hizmet dışı kalmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerinin yolu açmak ve daha konforlu hale getirmek için yaptıkları çalışma için teşekkür eden bölgedeki vatandaşlar, Başkan Büyükakın'ın köylere verdiği ilgi ve hizmetler içinde ayrıca teşekkür etti. Hemşehrilerimizin yaşanan sel ve heyelan felaketinden minimum seviyede etkilenmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin bu yoldaki kaya ve toprak yığınlarının temizlenmesi için hızlı hareket ettiğinin de altını çizen Başkan Büyükakın, "Çalışmalarımızı kısa bir süre içinde tamamlayıp bu yolumuzu yeniden hizmete açacağız" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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