Başkan Büyükakın, "Her Anımız Eser ve Hizmet Siyaseti İçin"
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Başkan Büyükakın, "Her Anımız Eser ve Hizmet Siyaseti İçin"

Başkan Büyükakın, 'Her Anımız Eser ve Hizmet Siyaseti İçin'
Habermetre - Haberler | Toplum

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki aşınma asfaltı serim çalışmasını yerinde inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki aşınma asfaltı serim çalışmasını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da yer aldığı incelemelerde, esnaf ve vatandaşlar Başkan Büyükakın'a çalışma için teşekkür etti. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında geçtiğimiz yıl binder asfalt serimi yapılan Zincirlikuyu Caddesi'nde yolun son kat asfaltı olan aşınma asfaltı serimi çalışmasıyla çok daha daha konforlu bir yolun ortaya çıkacağını dile getiren Başkan Büyükakın, "Eser ve hizmet siyaseti peşinde koşuyoruz" diyerek şunları söyledi: "Vatandaşlarımıza hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. 'Durmak yok yola devam' diyoruz. "

"ZİNCİRLİKUYU CADDEMİZ, BÖLGEMİZE ÇOK YAKIŞACAK"

"Esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerine göre yeniden planladığımız ve çalışma yaptığımız Zincirlikuyu Caddemiz, bölgemize çok yakışacak" diyerek çalışanlarla sohbet eden ve tatlı ikram eden Başkan Büyükakın, "Caddemizin çizgilerini de en kısa sürede çizeceğiz. Çalışan kardeşlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. İSU tarafından yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle üstyapısı bozulan Zincirlikuyu Caddesi'nde pmt ve binder asfalt serimi gerçekleştirmişti. Şimdi de asfaltın son katı olan 800 ton aşınma asfaltı serilerek yol konforu arttırılıyor.

HER GÜNÜMÜZ, HER ANIMIZ, ESER VE HİZMET SİYASETİ

"Kentin tamamında arazide olacak tüm çalışmalarımızı organize ediyoruz" ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, "Türkiye'nin 2023 ve daha sonrasına dönük hedeflerine şehrimizin gelişimine dönük attığımız adımlarla destek oluyoruz. Her günümüz, her anımız, eser ve hizmet siyaseti mücadelemizde çok önemli bir yere sahip. Zamanımızı vatandaşımızın istek ve taleplerine göre hizmet yapmak için planlarken, geleceğe dönük atılacak büyük adımları da planlıyor, bunları sahada uyguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Habermetre

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