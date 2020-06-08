Başkan Büyükakın, Her an sahada ve denetimde
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Başkan Büyükakın, Her an sahada ve denetimde

"Rabbim bizleri milletimize hizmet etmekten bir an dahi alıkoymasın" diyen Başkan Büyükakın, Başiskele ilçesinde devam eden ve başlayacak projeleri yerinde gördü.

Başkan Büyükakın, Her an sahada ve denetimde
08.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:13

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehrin tamamında yapımı devam eden ve başlayacak projelerin denetimlerini sürdürüyor. Başka Büyükakın, son olarak Başiskele ilçesindeki üst yapı projelerini içeren denetimlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'dan detaylı bir sunum aldı. Mahmutpaşa Mahallesi'nde yapımı süren İl Emniyet Müdürlüğü Yağmursuyu, İçmesuyu ve Kanalizasyon inşaatı çalışmaları hakkında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'tan bilgi alan Başkan Büyükakın, Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddesi ile Beyoğlu Köprüsü'nü, Yeşilyurt Mahallesi Semt Meydanı projesini, Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan termal sıcak suyunu yerinde inceledi.

"5800 TON ASFALT KULLANACAĞIZ"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teknik ekiplerin hazır bulunduğu incelemelerde projelerin tüm detaylarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinin toplamda 2400 metre olacağını dile getirerek, "Bu iki caddemizin yapımında toplamda beş bin sekiz yüz ton asfalt kullanılacağız. Aynı zamanda bu caddelerimizin iki bin yedi yüz metre yağmur suyu alt yapısını da yapacağız. Bu çalışmayla bölgemizdeki üst ve alt yapıdaki ihtiyaçlara cevap vermiş olacağız" ifadelerini sarf etti.

"YENİ ESERLERİMİZİN SON DURUMUNU YERİNDE GÖRÜYORUZ"

Yapımı devam eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve çevresindeki alt yapı çalışmalarıyla yağışlı havalarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçebilmek için yapılan çalışmaları da yerinde gören Başkan Büyükakın, yağmursularının Kiraz Dere'ye deşarjını sağlamak için yağmursuyu hatları ve yağmursuyu terfi merkezinin de planlandığı bilgisini aldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü binası ve çevresinde açılan cadde ve sokakların su temininin sağlanması ve atık sularının alınabilmesi için içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımının gerçekleştirildiği projede fiziki gerçekleşme yüzde seksen sekiz oranına ulaştı. İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Bugün Başiskele ilçemizde alt ve üst yapı noktasında gerçekleştirdiğimiz projeleri yerinde gördük. Çok şükür vatandaşımıza hizmet etmek için her gün yeni eserlerimizin son durumunu yerinde görüyoruz. Rabbim bizleri milletimize hizmet etmekten bir an dahi alıkoymasın" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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