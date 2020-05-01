Başkan Büyükakın; "Hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz"
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Başkan Büyükakın; "Hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz"

Başkan Büyükakın;
01.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:44

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu zorlu süreçte vatandaşımızın yanında olmak için hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu zorlu süreçte vatandaşımızın yanında olmak için hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüs çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ile video konferans aracılığıyla görüştü. Toplantıda kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında tek tek bilgi alan Başkan Tahir Büyükakın, "Sahada özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte vatandaşımızın yanında olmak için hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiş, hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır" ifadelerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Eğer bu kentte bir vatandaşımız açlıktan hayatını kaybederse bunun hesabını veremeyiz. Sizler bu konuya şimdiye kadar çok dikkat ettiniz, bundan sonra da daha fazla dikkat etmenizi istiyorum. Vatandaşlarımızdan da ricamız, bu durumda bir insanımızı veya ailemizi tespit ettiklerinde bize bildirmelerini özellikle rica ediyorum" diye konuştu.

Korona virüse karşı doğru bir planlamayla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, daire başkanlarından mevcut durum ve sonrasına dönük hayata geçirecekleri planlamalar üzerine değerlendirmelerini de aldı. Devletin tüm kurumlarıyla ve birimleriyle maksimum seviyede uyumun önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma sınırlandırmasına riayet edecekleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alt ve üst yapı projeleri gerçekleştirmedeki çalışmalarımıza devam etmenizi istiyorum" şekline konuştu.

"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde biz bu korona virüsü yeneceğiz" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün sağlık mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Samimiyetle çalışmaya dertlere derman olmayı sürdüreceğiz. Bu konuda bugüne kadar tüm çalışanlarımızla sürdürdüğümüz fedakarlıkların daha fazlasını hep birlikte göstereceğiz. Kocaeli'nin her karışına hizmet etmeye devam edecek, şehrimizin her noktasındaki insanımızın taleplerine cevap vermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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