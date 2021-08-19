Başkan Büyükakın: "Güçlü yarınlar için ter akıtmaya devam edeceğiz"

"Ülkemizin ve şehrimizin daha güçlü yarınlara ulaşması için ter akıtmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Büyükakın, Darıca ilçesi Battalgazi ve Cengiz Topel Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca ilçesi Battalgazi ve Cengiz Topel Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şehir içi yollarında yaptıkları yatırımlara her gün bir yenisini daha eklemenin büyük gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Dün nasılsa bugün de aynı şekilde milletimizin hizmetkârıyız. Bu yarında böyle devam edecek ve halkımızın takdirlerini almaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ve bizler, vatandaşlarımız için varız. Bu anlayışa hâkim bizler, hemşerilerimize hizmet etmek için gece gündüz demeden ve asla durmadan çalışacak" dedi.

"YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE KONFORU YÜKSELTECEĞİZ"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik personellerin de yer aldığı incelemede, Battalgazi ve Cengiz Topel Caddelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Kazım Karabekir Mahallesi Battalgazi Caddemizde, zamanla konforu ve bütünlüğü bozulan yolumuzda yenileme yapım çalışmasını sürdürüyoruz. Projemiz ile 1380 metre uzunluk ve ortalama 8 metre genişlik olacak şekilde caddemizi yeniliyoruz. Battalgazi Caddesi tamamlandığında 600 metrekare tretuvar tamiratı, 5200 ton pmt serimi, 3200 ton bitümlü temel asfalt serimi, 2200 ton binder asfalt serimi, 1350 ton aşınma asfaltı serimi yaparak yol bütünlüğünü ve konforunu yükselteceğiz" açıklamasını yaptı.

"ŞEHRİMİZİN DAHA GÜÇLÜ YARINLARA ULAŞMASI İÇİN"

Mevcut yağmur suyu ızgaralarında iyileştirme yapılarak yağışlı havalarda yolda su kalmasını önlemek amacıyla çalışma yapıldığının bilgisini de alan Başkan Büyükakın, "Proje kapsamında 1000 metrelik kısımda aşınma tabakasını sererek trafiğe açtık. 380 metrelik kısımda çalışmalar devam etmekte olup son aşamaya geldi" ifadelerini sarf etti. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerileriyle kurdukları güçlü bağı da incelemeler sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızla bağımızı çok sıkı kurduk. Bu güçlü bağı hiç kimse bozamaz ve buna da asla müsaade etmeyiz. Tüm ekiplerimiz bu bağın daha da güçlenmesi için çalışıyor, halkımıza hizmet ediyor. Vatandaşlarımızla el ele omuz omuzayız. Milletimizin gönlünde kalmayı her daim sürdürecek, ülkemizin ve şehrimizin daha güçlü yarınlara ulaşması için ter akıtmaya tüm kadromuzla devam edeceğiz" diye konuştu.

"ALTYAPIYI YENİLEDİK VE ELEKTRİK HATLARINI YERİN ALTINA ALDIK"

Cengiz Topel Caddesi birinci etap olan İstasyon Caddesi ile Reşat Nuri Güntekin Caddesi arasındaki kesimin imalatlarının tamamlandığı ve trafiğe açıldığı bilgisini de alan Başkan Büyükakın, "Proje kapsamında 660 metre güzergâh boyunca kamulaştırma yapılarak 24 metre genişliğinde duble yol ve bir park şeridi olmak üzere yeni asfalt yol yapımını gerçekleştirdik. Altyapı hatlarını yeniledik ve elektrik hatlarını yer altına alınarak aydınlatma çalışmasını gerçekleştirdik" diye konuştu.

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN DA ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Cengiz Topel Caddesi'nin ikinci etap projesi hakkında da bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, "Feribot Yolu Köprüsü ile Reşat Nuri Güntekin Caddesi arasındaki kesimin kamulaştırma ve proje çalışmalarını tamamladık. Yapım çalışmalarına da başlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla Çayırova Yeni Mahalle Kavşağı (Darıca Girişi) ile Gebze Doğu Kavşağı arasında D100 Karayoluna alternatif kesintisiz bir bağlantı olacak. Tabi bunun yanında Atatürk Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi arasının kesintisiz olması da ilçemize büyük değer katacak. Yapılacak Feribot Yolu bağlantısıyla, döner kavşak ve bağlantı kolları ile birlikte Eskihisar köy içine doğru alternatif bir güzergâh oluşturacağız ve İstasyon Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğunun da önüne geçmiş olacağız" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Bültenler