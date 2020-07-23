Başkan Büyükakın, Gölcük'ü karış karış gezdi
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Başkan Büyükakın, Gölcük'ü karış karış gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük ilçesini karış karış gezerek vatandaşlarla buluştu, esnaflara bereketli işler diledi.

Başkan Büyükakın, Gölcük'ü karış karış gezdi
23.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:41

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük ilçesini karış karış gezerek vatandaşlarla buluştu, esnaflara bereketli işler diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlçeyi karış karış gezen Başkan Büyükakın, ilk olarak İhsaniye Çiftlik Ulu Cami cemaatiyle bir araya geldi. Bölge esnaflarından Sabit Gür'ü iş yerini de ziyaret eden Başkan Büyükakın, daha sonra Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu'na da nezaket ziyaretinde bulundu. Değirmendere'deki Yalı Evlerini ziyaret eden, vatandaşlara da güzel bir gün dileğinde bulunan Başkan Büyükakın, daha sonra bölge esnaflarından Muhammed Karabulut ve Fikri Yakupoğlu'nun yanı sıra Halıdere'de kanaat önderlerinde Müfit Büyükbaş ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde esnaflara bereketli günler dileyen Başkan Büyükakın, mahallelerde yeni çıkan taleplere dönük adımlar atacaklarını dile getirdi. Başkan Büyükakın, kentin gelişimi ve kalkınması için tüm önerilere açık olduklarını vurguladı. Sosyal Belediyecilik açısından çok önemli adımlar attıklarını da kaydeden Başkan Büyükakın, küresel pandemiden yeni normalleşme sürecine kadar sosyal hayatın canlanması için kent genelinde birçok hizmetin ve faaliyetin gerçekleştirildiğini söyledi. Korona virüs nedeniyle işlerinde en çok etkilenen sektörlere destek olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle gerçekleştirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirlerin önemine de değindi.

Şehri ortak akılla yönetmek ve yenilikçi fikirlerle birlikte kentin gelişimine katkı sunulmasında bu ziyaretlerin önemine çok inandığını kaydeden Başkan Büyükakın, "Her fırsatta vatandaşlarımızla, esnaflarımızla ve STK'larımızın temsilcileriyle buluşmaya, görüşlerini almaya ve şehri yönetmede halkımızın önerilerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şehrimizin her köşesinde bize duyulan güven ve teveccüh içinde vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönüllere bir taraftan dokunurken ve orada kalmak için gayret gösterirken diğer bir taraftan da eser üretme çabasındayız. Milletimiz hizmet ve icraat bekler. Bu beklentiye cevap vermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kocaeli'de nakış yapar gibi hizmetler yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Şehrimizde dokuz millet bahçesi yapılacak. Bunlardan bir tanesi de Gölcük ilçemizde yer almaktadır. Daha önceleri de ifade ettiği gibi bu millet bahçeleri bittiği zaman yaklaşık 2 buçuk milyon karelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. Kocaeli'nde yedi millet bahçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kalan iki tanesini de Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız" diye konuştu.

Gölcük'te yapılacak Millet Bahçesi'nin 18 Ağustos'ta ihale edileceğini ve çalışmalara başlanacağının da aktarıldığı ziyaretlerde, Kocaeli'nin daha yaşanabilir olması için devletin tüm kurumları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun bir tempoda çalıştığı dile getirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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