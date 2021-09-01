Başkan Büyükakın: Gençlerimiz için her şeyi düşündük

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde inşası devam eden Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişi Merkezi'ni inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde inşası devam eden Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişi Merkezi'ni inceledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik eğitim faaliyetlerine dönük bir adımı da Gebze'de atan Başkan Büyükakın, "Bu gibi eğitim ve sosyal faaliyetlerin devamı noktasında inisiyatif almayı ve hemşerilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Gebze bölgemizde yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacağız. Gençlerimiz, uzman eğitmenlerin gözetiminde birçok farklı branşta eğitim alacak, kendilerini yetiştirecekler" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ DE GİDERMİŞ OLACAK"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik ekibin de yer aldığı incelemede, proje kapsamında Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri detaylı bilgi verdi. Başkan Büyükakın, "İnşaat alanı 2 bin 904 metrekare olan Gebze Beyaz Kalpler Merkezini, toplam kapalı alan bin 564 metrekare olarak planladık" açıklamasını yaptı. Gençlerin önünü açmak, kendilerine yeni rota belirlemeleri konusunda katkı sunmak için Gebze'de böyle bir tesisi yaptıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bizim sorumluluğumuz gençlerimizin iyi yetişmesi, sağlıklı bir platformda meslek edinmelerine olanak sağlamaktır. Gebze ilçemizde attığımız bu adım bölgemiz adına çok önemli bir eksikliği de gidermiş olacak" açıklamasını yaptı.

"HER TÜRLÜ İMKANI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gebze ilçesinde hizmet verecek Beyaz Kalpler Merkezi'nde restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis bulunacak bilgisini de alan Başkan Büyükakın, "Üç adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane gibi alanlar da bu projede yer alacak. Aslında bu eğitimleri alacak gençlerimiz için her şeyi düşündük. Bu merkeze ihtiyaç duyan gençlerimizin gelecekleriyle ilgili endişelerini ortadan kaldıracak politikalarımızın bir ürünüdür aslında bu merkez. Bunun yanı sıra gençlerimizin de sosyal ve kültürel gelişimi için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Habermetre