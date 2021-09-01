Başkan Büyükakın: Gençlerimiz için her şeyi düşündük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükakın: Gençlerimiz için her şeyi düşündük

Başkan Büyükakın: Gençlerimiz için her şeyi düşündük
Habermetre - Haberler | Toplum

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde inşası devam eden Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişi Merkezi'ni inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde inşası devam eden Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişi Merkezi'ni inceledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik eğitim faaliyetlerine dönük bir adımı da Gebze'de atan Başkan Büyükakın, "Bu gibi eğitim ve sosyal faaliyetlerin devamı noktasında inisiyatif almayı ve hemşerilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Gebze bölgemizde yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacağız. Gençlerimiz, uzman eğitmenlerin gözetiminde birçok farklı branşta eğitim alacak, kendilerini yetiştirecekler" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ DE GİDERMİŞ OLACAK"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik ekibin de yer aldığı incelemede, proje kapsamında Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri detaylı bilgi verdi. Başkan Büyükakın, "İnşaat alanı 2 bin 904 metrekare olan Gebze Beyaz Kalpler Merkezini, toplam kapalı alan bin 564 metrekare olarak planladık" açıklamasını yaptı. Gençlerin önünü açmak, kendilerine yeni rota belirlemeleri konusunda katkı sunmak için Gebze'de böyle bir tesisi yaptıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bizim sorumluluğumuz gençlerimizin iyi yetişmesi, sağlıklı bir platformda meslek edinmelerine olanak sağlamaktır. Gebze ilçemizde attığımız bu adım bölgemiz adına çok önemli bir eksikliği de gidermiş olacak" açıklamasını yaptı.

"HER TÜRLÜ İMKANI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gebze ilçesinde hizmet verecek Beyaz Kalpler Merkezi'nde restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis bulunacak bilgisini de alan Başkan Büyükakın, "Üç adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane gibi alanlar da bu projede yer alacak. Aslında bu eğitimleri alacak gençlerimiz için her şeyi düşündük. Bu merkeze ihtiyaç duyan gençlerimizin gelecekleriyle ilgili endişelerini ortadan kaldıracak politikalarımızın bir ürünüdür aslında bu merkez. Bunun yanı sıra gençlerimizin de sosyal ve kültürel gelişimi için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Büyükakın: Gençlerimiz için her şeyi düşündük - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:55:37. #1.15#

title