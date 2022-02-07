Başkan Büyükakın: Gebze'mize hayırlı olsun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir bir kent hedefiyle şehrin 12 ilçesinde gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Büyükşehir'in Gebze ilçesindeki trafik yükünü ciddi oranda hafifletecek olan 'Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi' kapsamında inşa edilen 4 köprü ve buna bağlı bağlantı yollarının trafiğe açılması ile tamamlandı. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, araç sürücüleri ve vatandaşlara derin bir nefes aldıran projeyi yerinde inceledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın da yer aldığı incelemede, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'dan bilgi alan Başkan Büyükakın, projenin Gebze'ye hayırlı olmasını diledi.

"TOPLAM 4 KÖPRÜ İLE BAĞLANMIŞ OLDU"

2x2 şeklinde yeniden inşa edilen Tembelova Köprüsü'nde projeyi inceleyen Başkan Büyükakın, "Bu bölge Gebze trafiğinin en yoğunlaştığı bölgelerden bir tanesi. Kuzey tarafta OSB'ler var. Gebze ve OSB'ler arasındaki bütün trafik bu yönde sıkışıyordu. İki noktadan geçiş vardı. Şimdi bir gidiş ve bir geliş halindeki o geçişler iki tane köprüde duble hale getirilmiş oldu. Onlara ilave olarak uç taraflarda biri Çayırova, biri İzmit yönünde olan iki tane de bağlantı köprüsü oldu. İki tane olan, bir gidiş bir geliş olan köprü iki tanesi duble, bir tanesi de bağlantı kavşağı olmak üzere toplam 4 köprü ile bağlanmış oldu" şeklinde konuştu.

"DEVASA BİR KAVŞAK GİBİ DÜŞÜNÜLMELİ"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, "Burasını 6 kilometrelik mesafede devasa bir kavşak inşa edilmiş gibi düşünmek gerek. Makro bir sistem burası.Çayırova'nın İstanbul yönündeki bağlantı kavşağı kuzeye ve İstanbul yönüne akan trafiği doğrudan güney tarafına aktarıyor. Üzerinde durduğumuz köprüde (Tembelova) ise kuzey ve güney yönüne duble çift taraflı trafik akışı mümkün olabiliyor. Böyle olunca bütün bölgenin trafiği kuzeyde İstanbul yönüne, güneyde İzmit yönüne hareket edecek bir sistemle çalışıyor. Viyadüğün alt tarafında da bir bağlantı var. Peyzaj ve diğer küçük imalatlar dışında proje tamamlandı. Toplamda 50 milyon lirası Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lirası da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir yatırım oldu" ifadelerini sarf etti.

"TRAFİK CİDDİ ANLAMDA RAHATLADI"

Projenin Gebze'nin ulaşımına nefes aldıracağını belirten Başkan Büyükakın, "Bölgenin trafiği çok ciddi anlamda rahatladı. Trafik sistemi şu an çalışır vaziyette. İşleyişte bir sıkıntı yaşanmıyor. Özellikle sabah işe başlama saatlerinde, akşam işten çıkış saatlerinde Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde çok ciddi kuyruklar oluşuyordu. Şimdi ise son derece rahat bir trafik var. İşçilerin işe gidiş geliş saatleri açısından onların zaman kaybetmemesine, iş zamanının kaybolmamasına ve işe geç kalma gibi problemlere engel olacak. Ayrıca bölgedeki trafik akışı sanayiye de özellikle lojistik hareketleri açısından büyük bir kolaylık sağlayacak. Bunun da Gebze'nin şehir içi trafiğine ciddi yansımaları olacak" dedi.

"GEBZE DAHA RAHAT YAŞANABİLİR OLACAK"

Bu proje ile birlikte Gebze metrosunun da tamamlanmasıyla Gebze'nin daha rahat yaşanabilir bir kent olacağını da ifade eden Başkan Büyükakın, "Bilindiği üzere Gebze'deki Organize Sanayi Bölgeleri ekonomik açıdan çok ciddi katkı sağlıyor. Bu proje ile toplu taşıma, lojistik ve servis hareketlerinin rahatlaması buradaki iş gücünün verimli kullanılmasına da ciddi katkılar sağlayacak. Uzun bir süredir bu sıkıntıyı aşmak için uğraşıyorduk. Allah'ın izniyle bunu da tamamlamış olduk. Gebze'miz için hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

BÜYÜKGÖZ'DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte projeyi inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize ve Tahir Başkanımıza bu konudaki özverisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten 'Gebze'nin bir numaralı sorunu nedir?' diye sorulduğunda, daima ulaşım konusu ön plana çıkıyordu. Bu anlamda konut ve sanayi açısından en kritik nokta bu bölgelerdi. Bu anlamda yapılan köprü ve kavşaklarla beraber bölgedeki trafik sirkülasyonu rahatlamış oldu. Şunu söyleyebiliriz, uzun bir zaman dilimi içerisinde Gebze'nin kuzey ve güney bağlantısı anlamında sorunun kalmaması hem Gebzeli vatandaşlarımızı hem bizleri mutlu etti. Bundan sonraki süreçte projenin yan bağlantıları da bittikten sonra bölgedeki trafiğin daha rahatlamış olduğunu hissedeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar değerli başkanımıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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