Başkan Büyükakın, ''En değerli hazinemiz çocuklarımızdır''

"Çocuklarımızın yanında yer almaya ve hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, Çayırova ve Darıca'nın yanı sıra Gebze'de de çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

"Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız" diyerek kent genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerini aralıksız sürdüren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova, Darıca ve Gebze'de minik yüreklerin yüzlerini güldürdü. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükagöz'ün yanı sıra AK Parti ilçe Başkanları Servet Günay, Ufuk Acay ve Recep Kaya'nın da yer aldığı ziyaretlerde, bir kez daha çocukların hayallerini gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "Bu güzel yavrularımızın yüzlerini ne kadar güldürebilirsek, kendimizi o kadar mutlu hissediyor ve sorumluluğumuzu da o kadar yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HER DAİM YANINDA OLMAYA GAYRET ETTİK"

"Her fırsatta gönül kapılarını daha çok açmaya, sevgiye ve şefkate daha çok katkıda bulunmaya devam ediyoruz" diyerek gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası duygularını paylaşan Başkan Büyükakın, "Pandemi sürecinde de çocuklarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. Yaşama dair en güzel varlıklarımız olan yavrularımızın taleplerine bu dönemde çok daha fazla ağırlık vermeye çalıştık. Çocuklarımız, geleceğimizdir. Onların mutlu olması, geleceğe güzel bakması, donanımlı yetişmeleri ülkemizin gelişmesi açısından da çok önemlidir. Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde güzel yürekli çocuklarımızın tebessümleri bizleri de mutlu etti." ifadelerini paylaştı.

"BİZİ BİR ARADA TUTAN EN ÖNEMLİ HARÇTIR"

"Bizim en değerli hazinemiz ailemiz ve çocuklarımızdır" diyerek açıklamalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Karşılıksız sevmenin, paylaşmanın, sevginin ve merhametin adresi olan ailelerimiz de, bizi bir arada tutan en önemli harçtır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluklarımızın farkında olarak ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Ziyaretler nedeniyle hayalleri gerçekleşen çocuklar mutluluklarını Başkan Büyükakın ile paylaşırken, yürekten teşekkürlerini de ifade ettiler. Yürekleri bir kuş gibi atan ve Başkan Büyükakın'ın hediyeleriyle sevinçlerini dışarı vuran çocukların aileleri de gerçekleştirilen ziyaretler nedeniyle mutluluklarını dile getirdiler. Başkan Büyükakın'ın ilgisine teşekkür eden aile üyeleri, hediyeler için de ayrıca teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler