Başkan Büyükakın: En az öğrenciler kadar heyecanlıyım

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi yüz yüze eğitimle başlıyor.

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi yüz yüze eğitimle başlıyor. İlk, orta ve liselerde yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni dönemin eğitim camiası, öğretmenler, veliler ve öğrencilere hayırlı olması temennisini iletti. Çocukların; okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını ne kadar özlediğini tahmin edebildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Sevgili çocuklar yüz yüze eğitimlerin başlayacak olması nedeniyle en az sizler kadar sevinçliyim ve heyecanlıyım. Eğitim camiamıza hayırlı, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir eğitim dönemi temenni ediyorum" dedi.

Kendisinin bir akademisyen ve eğitimci olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, Kocaeli'nde ve Türkiye genelinde okulların açılmasıyla birlikte çocukları ayrı bir heyecan ve mutluluğun sardığına dikkat çekti. Belediye başkanı olmasının yanı sıra kendisinin de öğrenci velisi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Çocuklar sıralarını, öğretmenler çocuklarını özledi. Okullar çalan zil sesine, okul koridorları çocuk seslerine hasret kalmıştı. Okul bahçeleri yine çocuklarla dolacak, servisler öğrencileri taşıyacak. Birinci sınıflar velilerinin elinden tutup, okul yolunda yürümeye başladı bile… Şu anda milyonlarca çocuğun duyduğu heyecanı çok iyi anlıyorum ve en az onlar kadar heyecanlıyım. İçim kıpır kıpır" ifadesini kullandı.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olmasının pandemi sürecinden çıkmaya yaklaştığımızın habercisi olduğuna da değinen Başkan Büyükakın, "Sevgili çocuklar sizler güvenle okullarınıza gidin, değerli veliler sizlerin de aklınız yavrularınızda kalmasın. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımızdır. Ben hiçbir çocuğumuzu kendi evlatlarımdan farklı görmüyorum. Büyükşehir Zabıtamız ve Emniyet Müdürlüğümüz okul yollarında ve okul giriş-çıkışlarında her türlü tedbiri alıyor. Çocuklarımızın güvenle taşınması için okul servisleri denetlenecek, okul kantinlerinde de periyodik olarak denetlemeler yapılacak" bilgisini verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi dönemi başta olmak üzere her zaman eğitim camiasının ve çocukların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; "Eğitim bizim her şeyimiz, eğitim bizim geleceğimiz. Her zaman olduğu gibi bu çağda da bilgi en büyük güç... Biz istiyoruz ki, çocuklarımız sadece bilgiyi öğrenen değil bilgiyi üreten ve geliştiren olsun. Çocuklarımızın gelişmesi ve geleceğe güvenle bakması için her türlü projeye, fikre, hizmete hazırız. Yeter ki, Kocaeli'nin çocuklarının geleceği için taş üstüne taş koyalım. Yeter ki, çocuklarımızın hiç bir eksiği kalmasın. Bu nedenle başarılı öğrencilerimizi teşvik ediyor, ihtiyaç sahibi yavrularımıza kırtasiye, gıda ve yiyecek yardımında bulunuyoruz. Bilginin yuvası okullarımız bizim gözbebeğimiz. Sosyal donatı alanlarıyla spor salonlarıyla yüzme havuzlarıyla satranç ve bilişim sınıflarıyla fen ve kimya laboratuvarlarıyla okullarımızın fiziki kalitesini en üst düzeye taşıyoruz. Yeni kayıt almaya başlayan Bilgievleri ve Akademi Liselerimiz çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Sevgili öğrenciler ve değerli veliler,

Bizler için çok değerlisiniz. Yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarımızda oluşturulan hijyen kurallarına azami derecede dikkat göstermenizi rica ediyorum. Bir tane evladımızın, bir tane velimizin, bir tane öğretmenimizin bile hastalanması bizleri çok üzer. Gerekli tedbirleri alıp, Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uyacağınıza gönülden inanıyorum. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminin eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. "

Kaynak: Habermetre