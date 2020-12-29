Başkan Büyükakın "Elektronik sporlarda da bizim varlığımız devam edecek"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Zula Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. Turnuvada birinci olan takıma 5 bin TL ödül kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Zula Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. Kongre Merkezi'nde yapılan Kocaeli Zula Turnuvası finali arasında yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı 16 takım arasından sıyrılarak rakibini 3-0 yenen Turan Ordusu takımı şampiyon oldu. Final maçından önce konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın "Bizim medeniyetimiz her zaman teknoloji dünyasında kendi kültürüyle var olmuştur. Elektronik sporlarda da bizim varlığımız devam edecek" dedi.

Başkan Büyükakın şampiyon takımı tebrik etti ve derece yapan takımlara ödül takdim etti. Dijital dünyaya karşı ilgisiz olmadıklarının altını çizen Başkan Büyükakın, "Yeni dünyanın gerçeği olan teknolojiye karşı değiliz ve destekliyoruz. Fakat bağımlılık diye bir durum da var. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Uzun süre oynan oyunları saatlerce sizler de oynuyorsunuz muhtemelen. Elbette dünya değişiyor ve hayatımıza farklı şeyler giriyor. Bu eğlenceli bir dünya biliyoruz. Aynı zamanda buna karşı çok dikkat etmeye de çalışıyoruz. Zula bir Türk oyunu, dolasıyla biz bu alana da ilgisiz değiliz. Biz teknoloji dünyasında kendi kültürel değerlerimizle var olacağız. Elektronik spor yazılımlarında faydalı yazılımlar gerçekleştireceğiz. Bu alanlarda kötü amaçlı yazılımlar da var. İşte bizim medeniyetimizde bunun doğrusu vardır. Bu alanda doğru olarak var olalım. Sizlerden bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Kocaeli Zula Turnuvası'nda 1TC ile Fairy takımları arasında oynanan 3.'lük maçı sonunda bin 500 TL'lik ödüle ulaşan taraf 1TC takımı oldu. 4. olan Fairy takımı ise bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takımada kupası verildi. Toplam para ödülünün 10 bin TL olduğu turnuvada birinci olan Turan Ordusu takımı 5 bin TL ödül kazandı, ikinci olan Roarin Lion takımı ise 2 bin 500 TL'lik ödüle kavuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı