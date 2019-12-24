Başkan Büyükakın; "Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere yedirmeyiz"

24.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:44

AK Parti İzmit 62. İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere yedirmeyiz" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit 62. İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, misafir ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının yanı sıra teşkilat üyeleri toplantıya yoğun bir şekilde katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, "Bizi biz yapan bu millete hizmet etme heyecanıdır. Bu dava ve heyecan için elinden gelen her şeyi yapan, gece gündüz demeden çalışan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere yedirmeyiz" dedi.



İzmit Kuruçeşme merkezine kadar Akçaray'ın ulaşacağını dile getiren Başkan Büyükakın, "Kuruçeşme'deki gişelerin olduğu kısma büyük bir yuvarlak dönen kavşak yerleştirilecek. Bunun projesini de hazırlıyoruz. En kısa sürede onayları bittikten sonra Ulaştırma Bakanlığımızla görüşeceğiz. Nasip olursa orada da ihalemizi yaparak kazmayı vuracağız. Tramvayı, ilk aşamada Kuruçeşme'ye ulaştıracağız. Daha sonra Akçaray Şehir Hastanesi bölgesine kanal boyundan yukarı doğru gidecek şekilde ulaşacak. Üç kilometrelik bir tramvay hattının projeleri de tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gittiğimizde bununla ilgili görüşmeler de yaptık. Nasip olursa bu hafta tekrar gidip projenin son halini vereceğiz. Ondan sonra da ihalesine çıkacağız. Hızlı bir şekilde tramvay hattını Şehir Hastanesine ulaştıracağız. Bu iki hat bittikten sonra da Alikahya Bölgesine geçeceğiz. Alikahya tarafına geçişle ilgili şu anda üç alternatif güzergah üzerinde çalışıyoruz. Henüz proje bitmedi" diye konuştu.



Fuar alanının devrinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacağını belirten Tahir Büyükakın, "Çevre ve Şehircilik Bakanımıza geçtiğimiz günlerde gittiğimizde 45 dönüm kadar birden fazla parselin Bakanlığımıza ait olduğunu söyledik. O parsellerin Büyükşehir Belediyemize bedelsiz devri de gerçekleşti. Nasip olursa fuar alanını da içine alacak kadar yem yeşil ve şehrin nefes aldığı bir alan olarak kalacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA