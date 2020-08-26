Başkan Büyükakın, "Darıca, Körfez ve Derince'de işler yolunda"
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Başkan Büyükakın, "Darıca, Körfez ve Derince'de işler yolunda"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent genelinde hız kesmeden devam eden altyapı çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Başkan Büyükakın,
26.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:39

Darıca, Körfez ve Derince'deki altyapı ihtiyacının karşılanması için yapılan projenin planlandığı gibi sürdüğünü dile getiren Başkan Büyükakın, "Halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine dönük yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Derince, Körfez ve Darıca ilçelerinde altyapı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bu ilçelerimizdeki altyapı çalışmalarımız planlandığı gibi devam etmektedir. Altyapı çalışmalarının zorluğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak İSU olarak bizler bu zorluğu en aza indirmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"ZAHMETSİZİ OLMAZ ANCAK AZ ZAHMETLİSİ OLUR"

Aktif ve ticaretin döndüğü caddelerde yapılan alt yapı çalışmalarının açık kalp ameliyatına benzeten Başkan Büyükakın, "Bu çalışmalarda trafik aksıyor, dükkânların önüne giriş çıkış zorlaşıyor. Esnafımızda doğal olarak zorluk yaşıyor. Ancak bu gibi altyapıların yapılmasının tek nedeni yarın daha büyük sıkıntılar yaşanmaması içindir. Altyapı yenilemelerinde bölge için zahmetsizi olmaz ancak az zahmetlisi olur. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bakınız, Darıca ilçemizdeki alt yapı çalışmalarında pandemi sürecinde de çok iyi mesafe aldık" dedi.

"BÜTÜN BÜTÇE İMKÂNLARINI SEFERBER EDİYORUZ"

"Körfez ve Derince ilçelerimizin altyapıları yenileniyor" diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İklim değişikliğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu değişikliklerle inanılmaz kısa sürede gelen ve bir anda sele dönüşen bir yağışa dönüyor. Buna karşıda tedbirli olunması ve altyapıya daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. İSU bunun için şehrin birçok yerinde çalışmalarını planlamaya devam ediyor. Bizde bu manada İSU'nun olabildiğince yatırımcı bir kuruluş olarak bütün bütçe imkanlarını seferber ediyoruz" diye konuştu. Darıca, Körfez ve Derince'deki altyapı ihtiyacının karşılanması için yapılan projenin planlandığı gibi sürdüğünü de dile getiren Başkan Büyükakın, "Üç ilçemizde de işler yolunda devam ediyor. Halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine dönük yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini sarf etti.

Kaynak: Bültenler

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