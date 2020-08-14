Başkan Büyükakın'dan yeni mezun öğrencilere müjde Liseden yeni mezun olan öğrenciler, kent kart indirimlerini 18 ay boyunca kullanmaya devam edecek.

Liseden yeni mezun olan öğrenciler, kent kart indirimlerini 18 ay boyunca kullanmaya devam edecek.

Liseden yeni mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerinden itibaren 18 ay boyunca indirimli kartlarıyla seyahat etme fırsatı buluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın gündeme aldığı konu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçti. Böylelikle üniversiteye yerleşemeyen mezunların indirimli olarak seyahat etmelerinin önü açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın öğrencilere verdiği desteklere bir yenisini ekledi. Bu kapsamda lise bittikten sonra üniversiteye hazırlık için bir sene geçiren öğrenciler indirimli kart süreleri bittiği için otobüslere tam ücret ödeyerek biniyordu. Yeni uygulama ile liseden mezun olan öğrenciler 18 ay boyunca indirimli ulaşım kartından faydalanarak seyahat etme imkanına kavuşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA