Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı

KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'ndeki üniversitelerin 16 farklı yarışma kategorisinde 13 İHA Takımı, 5 İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, 5 Roket Takımı, 1 Model Uydu Takımı, 3 Yapay Zeka Takımı ve 3 Elektrikli Araç Takımı'nda oluşan toplam 30 Teknoloji Takımına destek verecek. Öğrenciler ise kendi kategorilerinde hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için teknoloji atölyelerinde çalışmaya başladı.

ÖZELLİKLE GENÇLERE YÖNELİK

E-Gençlik Birimi bünyesinde teknoloji alanında çalışma yapan gençleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulan atölyelerin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Genç mühendis adaylarına çalışmaları için gelişmiş bir teknik altyapıyı hazır hale getirdik. Ekipman altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekân ve lojistik imkanlarımız gençlerimizin emrindedir" dedi.

GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak, ülkemizin teknoloji alanında yaptığı atılımların devamını sağlamak ve Kocaeli'yi bir teknoloji üssü haline getirmek için kurdukları E-Gençlik Birimi yeni nesil gençlik çalışmaları alanında yerelde oluşturulmuş ilk teknoloji gelişim projesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Kocaeli'ndeki üniversitelerin teknoloji takımlarına eğitim, mentör desteği, ihtiyaç duydukları teknik ve teknolojik malzeme desteği gibi farklı imkanlar sunuyoruz. Bu sayede katma değeri yüksek teknoloji çalışmalarına öncülük etmiş oluyoruz. Gençlerimizin önünü açarak onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YARIŞMALARDA ÖNEMLİ BAŞARILAR SAĞLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde 2020–2021 akademik yılında 8 farklı yarışma kategorisinde 14 Teknoloji Takımı ve 234 öğrenciye destek verildiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, "Öğrenciler kendi kategorilerinde hazırlıklarını tamamlayarak projelerini hayata geçirdi. Teknoloji Atölyelerinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten gençlerin yetişmesini hedefliyoruz. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirecek atölyelerde"robotik ve kodlama", "arduino ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", İHA, Roket, "matematik ve fizik", "siber güvenlik", "mobil uygulama ve programlama", "yapay zeka", "havacılık ve uzak teknolojileri", "nanoteknoloji" gibi birçok alanda öğrenciler yarışlara hazırlık yapıyor" diye konuştu.

TECRÜBE AKTARIMI SAĞLANMAKTADIR

E-Gençlik Teknoloji Atölyeleri kurumsal yapısıyla mezunlar ve yeni öğrenciler arası bilgi birikim aktarımının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükakın "Yeni gelen öğrencilerimizin yeni projelere adaptasyonunu kolaylaştırıyor ve devamlılığın sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri de proje geliştirmek için Teknoloji Atölyelerimizden faydalanmaktadır. Süreçte akademik destek isteyen lise öğrencileri ile üniversite öğrenci takımlarımız bir araya gelmekte ve tecrübe aktarımı sağlanmaktadır" dedi.

TÜRK GENÇLİĞİNİN TANINIRLIĞI ARTACAK

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilişim, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde katkıda bulunacağının altını çizen Başkan Büyükakın "Ayrıca, teknoloji atölyelerinde desteklenecek takımlar; TÜBİTAK, TURKSAT, ASELSAN, T3 (Türkiye Teknoloji Tanıtım) Vakfı, TEKNOFEST ve BAYKAR gibi saygın teknoloji kurumları tarafından düzenlenen yarışmalarda önemli başarılara imza atacaklar. Ayrıca AUVSI-SUAS - (Association For Unmanned Vehicle Systems International - Student Unmanned Aerial Systems Competition), Shell Eco Marathon ve Formula Student gibi yurt dışında düzenlenen yarışlara katılabilecek teknoloji takımları desteklenerek uluslararası yarışmalarda gençlerimizin boy göstermesine de katkı sunmuş olacağız" ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ TAKIMLARINA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü E-Gençlik Birimi bünyesinde Teknoloji Atölyeleri Dijital Kılavuz 3 Boyutlu Yazıcı Merkezinde 2021 yılında Teknoloji Takımlarının TEKNOFEST Yarışmaları için yaptıkları İnsansız Hava Aracı (IHA), Elektrikli Araba, Roket, Su Altı Aracı, Model Uydu, Drone gibi cihazlar için uzman personellerimiz ile 14 Adet 3D Yazıcı ile 251 adet parça basıldı.

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