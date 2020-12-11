Başkan Büyükakın'dan kiracılara müjde

Büyükşehir'e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması konusunu Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir Meclisi'ne taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflara destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir'e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması için Başkan Tahir Büyükakın harekete geçti. Başkan Büyükakın, ilgili yazıyı konunun çözülmesi amacıyla meclise sevk etti. Başkan Büyükakın, süre ve şartların meclisçe belirlenmesi amacıyla gönderdiği yazıda, "Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, geçici olarak faaliyeti durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte korona virüs pandemisi sebebiyle uygulanan önlemler sonucunda, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira bedellerinde indirim veya ertelenmesi, faaliyeti durdurulan veya kısıtlamalar nedeniyle faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadıkları sürelere ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi, sözleşme sürelerinin uzatılması, hususlarında süre ve şartların meclisce belirlenmesi amacıyla yazımızın Meclise havalesini olurlarınıza arz ederim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı