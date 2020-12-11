Başkan Büyükakın'dan kiracılara müjde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Büyükakın'dan kiracılara müjde

11.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:58
Başkan Büyükakın'dan kiracılara müjde

Büyükşehir'e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması konusunu Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir Meclisi'ne taşıdı.

Büyükşehir'e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması konusunu Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir Meclisi'ne taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflara destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir'e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması için Başkan Tahir Büyükakın harekete geçti. Başkan Büyükakın, ilgili yazıyı konunun çözülmesi amacıyla meclise sevk etti. Başkan Büyükakın, süre ve şartların meclisçe belirlenmesi amacıyla gönderdiği yazıda, "Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, geçici olarak faaliyeti durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte korona virüs pandemisi sebebiyle uygulanan önlemler sonucunda, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira bedellerinde indirim veya ertelenmesi, faaliyeti durdurulan veya kısıtlamalar nedeniyle faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadıkları sürelere ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi, sözleşme sürelerinin uzatılması, hususlarında süre ve şartların meclisce belirlenmesi amacıyla yazımızın Meclise havalesini olurlarınıza arz ederim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti
Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti
Başkan Büyükakın: 'Altyapıda geleceğin teknolojisini uyguluyoruz'
Başkan Büyükakın: "Altyapıda geleceğin teknolojisini uyguluyoruz"
Başkan Büyükakın, '4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız'
Başkan Büyükakın, "4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Cemal Hünal Gonca Vuslateri
Spor Samatta Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Büyükakın'dan kiracılara müjde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:02:56. #1.14#
title