Başkan Büyükakın'dan karla mücadele eden ekiplere teşekkür

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışıyla aylar süren mücadeleden başarıyla çıkmayı bildi. Büyükşehir'in karla mücadelede tecrübeli personeli, azimli ve fedakârca çalışmasıyla Kocaeli halkının kış şartlarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçti. Karla mücadele boyunca personelin yanında olan ve destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Karla mücadele kapsamında, 103 gündür 12 ilçemizde, 24 saat esası ile 91 noktada 220 araç ve 650 personelimizle kar küreme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Bu emek, çaba ve gayret takdire şayandır. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' sözleriyle Büyükşehir çalışanlarını tebrik etti.

12 İLÇE 91 NOKTA 220 ARAÇ VE 650 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 103 gün boyunca aralıklı olarak bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava dalgasına karşı 12 ilçede 91 noktada 220 araç ve 650 personelle gayretli bir mücadele verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Alo 153 Çağrı Merkezi, İSU ve UlaşımPark ekipleriyle Büyükşehir'in diğer birimleri, Kocaeli halkının zorlu kış şartlarından en az etkilenmesi için gece gündüz demeden çalıştı. Çalışmalar sonucunda ulaşımda hiçbir aksama yaşanmazken, köy yolları ve ana arterler kış boyunca açık kaldı, Büyükşehir'in Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı hasta nakil, engelli taksi gibi sosyal hizmetlerinde ve alt yapı sistemlerinde de bir sıkıntı yaşanmadı.

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