Başkan Büyükakın'dan, Kahvehane işletmecilerine destek

Başkan Büyükakın'ın talimatıyla 1500 kahvehane işletmecine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Oda Başkanı Erdoğan Göçer, üyelerine gerçekleştirilen bu önemli destek için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. COVİT-19 nedeniyle etkilenen sektörler arasında yer alan kahvehane işletmecilerine dönük verilen destek için konuşan oda başkanı Erdoğan Göçer, "Tahir Başkanım sizlere ve ekibinize, meslektaşlarımıza dönük verdiğiniz katkı için çok teşekkür ediyorum. Odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin sizlere selamlarını ve teşekkürlerini de iletmek istiyorum" dedi.

"ÇOK HASSAS BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTILAR"

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında geçici olarak kahvehanelerin faaliyetleri durdurulmasıyla nedeniyle korona virüsünden en çok etkilenen esnaflar arasında yer alan 1500 kahvehane işletmeci esnafına gıda kolisi dağıtılması talimatını veren Başkan Büyükakın, "Odamızın kıymetli başkanına ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Yardımların ulaştırılmasından takibine kadar çok hassas bir şekilde çalıştılar. Bugünler başta olmak üzere her fırsatta Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"DAHA DA GÜÇLENDİRMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Kontrollü normalleşmenin önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, rehavete kapılmadan tüm önlemleri alarak hayata devam edilmesinin önemine değindi. "En büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha da güçlendireceğiz" diyerek çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Ülkemizin ve Kocaeli'ningelişmesi için gayret gösteriyoruz. Sorumluluklarımızı bilerek halkımızın bize olan güvenine layık olmak için çalışıyoruz. Sosyal hizmetlerden sahadaki alt yapı ve üst yapı çalışmalarına kadar her alanda hizmet üretmekle birlikte, vatandaşımızın beklentilerine cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı. Görüşme yapılan istişarenin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler