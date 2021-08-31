Başkan Büyükakın'dan Gebzespor için çok büyük adım

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tavşancıl Salih Gün Stadı'nın yanında yapımı süren Gebzespor Kamp Tesisleri'ndeki çalışmaları yerinde gördü.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tavşancıl Salih Gün Stadı'nın yanında yapımı süren Gebzespor Kamp Tesisleri'ndeki çalışmaları yerinde gördü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekipler incelemede hazır bulundu. Tesislerin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor ve inşallah en kısa sürede de tesislerimizi tamamlayacağız. Bu sayede Gebzespor'umuz ihtiyacı olan tesise kavuşmuş olacak" dedi.

"BU BİR TESİSE İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Futbolda tesislerin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Gebze Belediye Başkanımızla bu konuyu birlikte değerlendirdik. Kulübümüzün bu gibi bir tesise ihtiyaca olduğunu gördük" dedi. Başkan Büyükakın, "Futbolcuların kamp yapabileceği ve konaklayabileceği bir mekan olmasını istedik. Bu bölge Gebzespor'umuza uygun bir yerde olduğu için bu alanda bir çalışma yaptık. Tesis anlamında her şey içerisinde olsun istedik. 35 kadar futbolcu ve teknik katılımcının kalabileceği ve konaklayabileceği bir mekan oldu. Burada daha konsantre çalışmalar yapabilecekler. Bu tesislerin benzerlerini diğer yerlerde de yapmayı planlıyoruz" ifadelerini sarf etti.

"İLKLERDEN BİR TANESİ OLACAK"

"Arkadaşlarımız Gebze Alaettin Kurt Stadı etrafındaki yapılarla ilgili de yeni çalışmalar yapacak" diyen Başkan Büyükakın, "Yenilenen stadımızı hem Gebzespor'umuzun hem vatandaşlarımızın yaşam boyu spor yapabilecekleri bir alana çeviriyoruz. Tabi bunun yanı sıra diğer amatör spor faaliyetleri de burada yapılabilecek. Hem vatandaşımız spor yapacak hem de bir yaşam alanı haline dönecek. Her yaştan insanımız oradaki spor tesislerinden yararlanabilecek. Gebze'deki uygulama da zannediyorum ilklerden bir tanesi olacak. Bu tesisler Gebzespor'umuza hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

"TAHİR BAŞKANIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Gebzespor, Gebze'mizin medarı iftiharıdır" diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Bugün burada spora ve sporcuya, spor alt yapısına verilen değerin bir tezahürünü daha görmüş oluyoruz. Bu anlamda değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Gebze kamuoyu adına gerçekten de bugün buradaki yapımı süren tesisler ilçemiz için çok büyük bir önem arz ediyor. Takımımız açısından da verimliliği artıracak. Dolayısıyla son derece verimli bir kamp alanı niteliğinde, konaklama ve antrenman faaliyetlerinin icra edildiği bir alan olacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu konuda hiçbir öneriye geri çevirmeyen Tahir Başkanımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

"SPOR KULÜPLERİMİZE KAMP YERİ YAPILIR HALE GELDİK"

"15 yıl geriye gidecek olursak, bizler bir futbol sahası bulduğumuz zaman seviniyorduk" diyerek inceleme sonrası duygularını ifade eden Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, "O gün o bir sahadan keyif alıyorduk ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda buradaki gibi futbol sahalarına geçtik. Bakın artık bu çok somut bir örnek olduğu için söylüyorum, spor kulüplerimize kamp yeri yapılır hale geldik. Bu gerçekten çok çok önemli bir iştir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Kocaeli kentinin tüm ilçelerindeki bütün spor kulüplerine üst düzeyde değer verdiğini biliyoruz. Gebze özelinde bu işi konuşacak olursak, Gebzespor açısından son dönemde özellikle Tahir Başkanımızın destekleriyle Alaettin Kurt stadımızın tam anlamıyla değişmesi, yenilenmesi ve gece müsabakası oynanacak hale gelmesi sağlandı. Diğer taraftan Alaettin Kurt Stadı vatandaşlarımız için de hizmet verecek. Tabi sadece bununla kalmıyor değişiklikler, zeminin yapılması da bir başka öneme haizdir" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK SIKINTI TESİSLERİN ŞEHİR İÇİNDE OLMASAYDI"

Cumhuriyet Mahallesi'nde açılacak olan havuzun Gebze'ye tahmin edilemeyecek bir güzellik, bir yenilik kattığını, buradan açık ve net bir şekilde görüldüğünü de dile getiren ASKF Başkanı Aydın, "Tabi başta Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Gebzespor özelinde ve bölgedeki amatör spor kulüplerine vermiş olduğu destek bizleri açıkçası çok mutlu ediyor. Bir de Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Beye teşekkür etmek istiyorum. Her daim amatör sporun yanındalar" ifadelerini sarf etti. Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı da, "Bizim en büyük sıkıntımız tesislerimizin şehir içinde olmasaydı. Bu tesislerin kazandırılmasından dolayı Tahir Başkanımıza ve Zinnur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Karşılaşmaları oynayacağımız Alaettin Kurt Stadının da yenilenmesi, çevre düzenlemesinin yapılması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu tesislerin kazandırılması nedeniyle Tahir Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre