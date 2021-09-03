Başkan Büyükakın'dan Başiskele'ye müjdeli haberler
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Başkan Büyükakın'dan Başiskele'ye müjdeli haberler

Başkan Büyükakın'dan Başiskele'ye müjdeli haberler
Habermetre - Haberler | Toplum

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Barbaros ve Sahil Mahallesi esnafı ile bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Barbaros ve Sahil Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral'ın da yer aldığı birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, "Seymen Kışlasının olduğu bölgede Millet Bahçesi yapacak şekilde tahsisi noktasında büyük bir aşama kaydettik. Devir kısmı kaldı. Oraya güzel bir Millet Bahçesi yapacağız. Bu proje Başiskele ilçemize değer katacak" dedi. "Ömer Türkçakal Caddesi'nden Karşıyaka istikametine giderken yaşanan trafik sıkıntısına çözüm bulacağız" diyen Başkan Büyükakın, "İnşallah o noktanın ve kavşağın iyileştirilmesi için çalışma yürütüyoruz. Uygulama projesini hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı.

"EKİM AYI GİBİ İHALESİNİ YAPACAĞIZ"

Esnaflarla olan birlikteliğinde Başiskele ilçesi için önemli açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, "Ilıca projesi için uygulama projeleri de bitti. Ekim ayı gibi ihalesini yapacağız. Hayata geçecek bu eserle ilçemize çok önemli bir turizm destinasyonu kazandırmış olacağız. Bunun yanı sıra altyapı konusunda çalışmalarımız var. Ancak dünyada küresel ısınmadan dolayı problemler yaşanıyor. Bu gelişmeye dönük hazırlıklarımız da var. İSU, kentin her yerinde altyapı çalışmaları yapıyor. 15 yıldır sürekli yatırım yapmamıza rağmen yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Altyapı yapılırken biraz sabretmemiz gerekiyor. Eksikliklerimizi de hızlı bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini sarf etti.

"TRAMVAY İNŞAATI İÇİNDE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAMIŞLARDI"

"Kocaeli'nin her yerinde alt yapıya dönük buna benzer projeler yapıyoruz" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter olarak görev yaparken bugün günlük 40 bin yolcu taşıyan tramvay inşaatı içinde birileri demediklerini bırakmamışlardı. Şimdi Allah Razı olsun diyorlar. Bazen kentin geleceği için radikal kararlar almak gerekiyor. Tabi şunu da ifade etmeliyim; çok şükür Başiskele ilçemizde çok önemli işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bazı projeleri yaparken sıkıntı yaşıyoruz ama bitince çok da güzel oluyor" ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın, esnaflarla olan birlikteliğinde gelen sorulara içtenlikle cevap verirken önerileri dikkate alacaklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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