Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti

29.08.2019 11:03

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Dursun ve yönetimini makamında konuk etti. 11. Geleneksel Hasaneyn Şenliklerine Başkan Büyükakın'ı davet eden Dadaşlar, aynı zamanda ortaya koydukları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek şenliklerde çok büyük bir katılım beklediklerini de dile getiren Dursun, "Hasaneyn Şenliklerimiz, kardeşliğimize ve birliğimize büyük bir katkı sunacak. Dadaşlar, tüm konuklarını en güzel şekilde ağırlayacaktır" dedi.

"ERZURUMLULARA DA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Ülkemiz ve kentimizin huzuruna katkı sunan tüm derneklerle birlikte Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu'na teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Kardeşliğimizin ilelebet sürmesi için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışımıza sıkı sıkı sarılacağız. Bu ülke hepimizin ve buna göre saflarımızı sıklaştıracağız. Bizler bir olursak, iri olursak, diri olursak ve kardeş olursak bizleri kimse yıkamaz. İşte bu nedenle her ferdimize, her sivil toplum kuruluşuna velhasıl Erzurumlulara da büyük görev düşüyor" şeklinde konuştu.

"82 MİLYON BİR VE BERABER HAREKET ETMELİ"

Ülke olarak bizleri biz yapan tarih, kültür, mimari, müzik, ilim ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında Sivil Toplum Kuruluşları'nın ortaya koyduğu her projenin çok önemli olduğunun ifade edildiği görüşmede, 82 milyonun bir ve beraber hareket etmesinin elzem olduğu da söylendi.

"DİCLE VE FIRAT'IN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRTMAYACAĞIZ"

"Ömrü boyunca kendisini ilme, tarihe ve kültüre adayan rahmetli Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun Hocamızın geride bıraktığı değerlere bizlerde sahip çıkacağız" diyen Başkan Büyükakın, "Haluk Dursun Hocamızın dile getirdiği "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama" vazifesi bizlerinde görevidir. İşte bu nedenle Sivil Toplum Kuruluşları da Haluk Hocamızın bu emanetine sahip çıkacak projeler üretmelidir. Bizlerde bu konuda adım atacak, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırtmamak için çok çalışacağız. Nesillerimizi de bu anlayışla ve bu hedefle yetiştireceğiz" diyerek düşüncelerini ifade etti. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler