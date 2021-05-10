Başkan Büyükakın, ''Çiftlik Caddesi Kavşağı'nı bayramdan sonra trafiğe açıyoruz''
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükakın, ''Çiftlik Caddesi Kavşağı'nı bayramdan sonra trafiğe açıyoruz''

Başkan Büyükakın, ''Çiftlik Caddesi Kavşağı'nı bayramdan sonra trafiğe açıyoruz''
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Büyükakın, Şekerpınar gişelerden ilçe merkezine, Çayırova'dan D-100 ile Tuzla Şifa Mahallesi'ne bağlantıyı kolaylaştıracak Çiftlik Caddesi Kavşak düzenleme projesini yerinde inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Şekerpınar gişelerden ilçe merkezine, Çayırova'dan D-100 ile Tuzla Şifa Mahallesi'ne bağlantıyı kolaylaştıracak Çiftlik Caddesi Kavşak düzenleme projesini yerinde inceledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemede, "Çayırova ve bölgemizin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Çiftlik Caddesi Kavşak projemiz insanımızın hayatını kolaylaştıracak. Bu projemizi inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra trafiğe açıyoruz" dedi.

"HEMŞERİLERİMİZİN BİR TALEBİNİ DAHA YERİNE GETİRİYORUZ"

Kocaeli'nin geleceğine dönük üstyapı yatırımlarını hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcayan Başkan Büyükakın, kent genelindeki projeleri de yerinde görerek denetimleri sürdürüyor. Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşak düzenlemesi ile "Çiftlik Caddesi üzerinden gelen araçlar Yenimahalle, Şekerpınar Gişeler, Gebze ve Darıca yönüne erişim sağlamış olacak" diyen Başkan Büyükakın, "Bu proje için 1 Milyon 600 bin TL'lik bir bütçe ayırdık. Bu eser için Çayırovalı ve bölgemizdeki vatandaşlarımızdan çok istek geliyordu. Çok şükür hemşerilerimizin bir talebini daha yerine getiriyoruz" açıklamasını yaptı.

"TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, "İlçemizin beklediği bu projeyi hayata geçiren Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak bu proje, ilçemiz açısından çok önemliydi. Tahir Başkanımız ve ekibi insanımızın taleplerine dönük çok önemli bir dokunuş yaptı. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini sarf etti. AK Parti Çayırova ilçe Başkanı Servat Günay ise, "Tahir Başkanımız Kocaeli'nin tamamında eser üretirken, Çayırova ilçemize de çok önemli yatırımları hayata geçiriyor. Eser siyasetinin güzel örneklerinden biri olan Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşak düzenlemesi için Tahir Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Ali Tandoğan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Büyükakın, ''Çiftlik Caddesi Kavşağı'nı bayramdan sonra trafiğe açıyoruz'' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:49:05. #1.14#

title