Başkan Büyükakın, Çayırovalı muhtarlarla buluştu

08.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:10

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek hizmetler konusunda öneri ve taleplerin dile getirildiği toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık'ın yanı sıra Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan'ın da hazır bulunduğu toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, "Çayırova ilçemize yapacağımız her hizmet için muhtarlarımızın önerilerini dikkat aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.

"MUHTARLARIN ÖNERİLERİNİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE NOT ETTİ"

Çayırova Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yapılan toplantıda muhtarlarla yakından ilgilenen ve tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve İSU'nun üst düzey yöneticileriyle birlikte muhtarların önerilerini dinleyerek not etti. Belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükakın, alt yapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye her alanda planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarının sürdürdüklerini de dile getirdi.

"BİRLİKTELİĞİMİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Kocaeli'nin tüm ilçeleriyle yakından ilgilenen ve halkın mutluluğu için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Muhtarlarımızla olan irtibatımıza ve çalışma birlikteliğimize çok önem veriyoruz. Bugün bu bölgemizdeki muhtarlarımızla ilçedeki yapılması gerekenler üzerine görüş alışverişi yaptık" diyerek açıklamasını tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından tamamladı.

Kaynak: Bültenler