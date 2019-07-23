Başkan Büyükakın, Çayırova esnafını ziyaret etti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Fatih Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Fatih Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Her fırsatta Kocaeli'nin ilçelerini gezen ve halkla buluşan Başkan Büyükakın, esnaflara bereketli işler dilerken Çayırovalılar'ın öneri ve taleplerini de dinledi. Vatandaşları can kulağıyla dinleyen Başkan Büyükakın, "Hemşehrilerimizin önerilerine kulak veriyoruz. Halkımıza hizmet ederken yaşanabilecek sıkıntılara karşı da önlemleri alıyoruz. Ancak halkımızdan da beklentimiz gördükleri eksiklikleri ve sorunları bize aktarmalarıdır. Büyükşehir 153 hattımız vatandaşlarımızın şikayetlerine hızlı çözüm bulmada çok önemli diğer bir birimimizdir" dedi.

Vatandaşlarla olan sohbetinde ulaşımda alanında yaşanabilecek sıkıntılarda da Büyükşehir 153 hattının aranmasını isteyen Başkan Büyükakın, "Otobüs gelmiyorsa ya da geç geliyorsa vatandaşlarımız 153'e bildirebilir. Araçların tamamında çip ve kamera takılı. Her türlü olumsuzluğun araştırılmasında kameralardan incelemeyi yapıyor, gerekiyorsa cezai işlemi uyguluyoruz. Kocaeli'nin tamamına hizmet götürmek için ekiplerimiz büyük özveriyle çalışıyor. Ancak yaşanabilecek aksiliklere ve eksikliklere karşı vatandaşımızın bizi bilgilendirmesi çok önemli. Bu noktada Büyükşehir 153 hattı ilk görüşmeden geri bildirime kadar her basamağı büyük bir titizlikle yerine getirmektedir" diye konuştu.

Halkla birlikte Kocaeli'ne hizmet ettiklerini de söyleyen Başkan Büyükakın, Çayırovalılar'ın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşın gönlünde kalacaklarını, bunun için halkla beraber hareket edeceklerini söyleyen Büyükakın, "Mutlu Çayırova, Mutlu Kocaeli için çalışıyoruz. İnsanımızın, hizmetlerimizle ve gönül belediyeciliğimizle yüzünün gülmesi, bize dua etmesi tek amacımızdır" diyerek açıklamalarını tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA