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Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren yegâne mekanımızdır

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren yegâne mekanımızdır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. "Camilerimiz, uzlaştıran ve barıştıran, birliğimizi pekiştiren mekanlardır. " diyen Başkan Büyükakın, "Camilerimiz, toplumun her kesiminden insanın herhangi bir ayrıma gitmeden bir araya geldikleri, kaynaştıkları, aynı heyecanları yaşadıkları, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının doruk noktasına ulaştığı kutsal yerlerdir" ifadesini kullandı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, camilerin ve din görevlilerinin toplum için olan önemine işaret etti. Başkan Büyükakın, mesajında şunları ifade etti: "Camiler, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren biz Müslümanların hayatında önemli bir yer tutmuştur. Cami, nefes aldığımız dost bir ev. Cami, fakir fukara çaresiz insanların çaresi. Cami, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, muhacir ile yerlinin bütünleştiği büyük bir insanlık evi. Cami, ibadet ve fikir merkezidir.

Camilerimize hayat veren, camilerimizin ayrılmaz bir parçası olan din görevlilerimizden, müezzinlerimizden ve diğer çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Nasıl imame tespihin tanelerini bir arada tutuyorsa, din görevlilerimiz de cemaatini bir arada tutarak kutsal bir görevi icra ediyor. Korona virüs sürecinde Vefa Sosyal Destek gruplarında da en ön safta görev aldılar. Her şeyden önce gönül, sevda ve fedakarlık isteyen bu kutsal görevi üstlenen din görevlilerimizin haftasını kutluyorum. Rabbim bizleri, camilerimizden ve ezan sesinden eksik etmesin. Camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın. "

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