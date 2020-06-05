Başkan Büyükakın, ''Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz''
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Başkan Büyükakın, ''Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz''

Çayırova ilçesinde tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri yerinde gören Başkan Büyükakın, "Her projemizin tüm safhalarını yakından takip ediyor, sahada da mevcut durumu üç boyutlu görme şansını yakalıyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükakın, ''Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz''
05.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:05

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi arasında yapılan geçiş köprüsünü,Turgut Özal Caddesi Köprü İkileme ve Çiftlik Caddesi Çayırova Bağlantı projelerini yerinde inceledi. İlk olarak Çayırova ile İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesini birbirine bağlayan araç geçiş köprüsünü yerinde gördü. Yaklaşık 21 Milyon TL'lik projenin ve planlanan projelerin son durumunu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımız Çayırova ilçemizle Tuzla Şifa Mahallesi'nin buradan bir köprü ile bağlanmasını çok istiyordu. İki mahallemizi birbirini bağlayarak aslında Kocaeli ile İstanbul'u buradan bağlamış olduk. Bu bölgemizde yaşayan halkımızın da talebine cevap vermiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz" dedi.

"BU PROJEYLE KENTİN FARKLI NOKTALARINA DAĞITTIK"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan,Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekibin hazır bulunduğu incelemelerde, Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi arasında yapılan geçiş köprüsüyle iki mahallenin bağlanmış olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Burada aslında önemli bir alternatif ulaşım aksını da bağlamış olduk. Belli bölgelerde oluşan trafik yoğunluğunu da bu projeyle kentin farklı noktalarına dağıttık. Çok az bir peyzaj çalışmasının kaldığı bu projemiz şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Biz Kocaeli'nin potansiyeline ve gücüne inanıyoruz. Bundan dolayıdır ki durmadan gece gündüz demeden şehrimiz ve milletimiz için çalışmaya, eser üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"TÜM DETAYLARA HÂKİM OLSAK BİLE BUNU YETERLİ GÖRMÜYORUZ"

Kocaeli'nin tamamında Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu her projenin tüm aşamalarını takip ettiğini de söyleyen Başkan Büyükakın, "Her projemizin tüm safhalarını yakından takip ederken, sahada da mevcut durumu görmeye çaba sarf ediyoruz. Her ne kadar proje çizimleri üzerinden tüm detaylara hâkim olsak bile biz bunu yeterli görmüyoruz. Yerinde inceleyerek ve görerek hareket ediyor, bu şekilde projeleri üç boyutlu görme şansını yakalıyoruz. Bu sayede vatandaşımızı olumsuz etkileyebilecek farklı durumların ortaya çıkmasının da önüne geçme şansını yakalıyoruz" diye konuştu.

ELLİBEŞ, "BU GÜZEL ÇALIŞMALARI BİZDE TAKDİRLE İZLİYORUZ"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, "Kocaeli'nin amiral gemisi konumunda olan Büyükşehir Belediyemiz, şehrin tamamını kapsayan hizmetlerini vatandaşlarımızın ve belediyelerimizin taleplerini önceliklerini belirleyerek sahada başlayarak hizmetlerini sürdürmektedir. Bu takdire şayandır. Gerçekten belediyelerimizin öncelikli taleplerine cevap vererek yaşamlarının kolaylaştırmak için çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye başkanımızın önderliğindeki bu güzel çalışmaları bizde takdirle izliyoruz. Sahaya araziye biz de mümkün olduğu kadar iştirak ederek oradaki yapılanları heyecanla izliyoruz. Ben bu vesileyle değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İlçe Belediyelerimizde Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Ortaya konulan her eserin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

ÇİFTÇİ, "TAHİR BAŞKANIMIZLA YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

"Büyükşehir Belediyemizin ilçemize yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gezdik" diyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, "Yaklaşık 15 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ilçemize çok büyük yatırımlar yaptı. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın Başkanımızla birlikte Çayırova ilçemizde güzel yatırımlara devam edeceğiz. Vatandaşımızın her türlü talebini yine halkımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde ilçemize çok güzel hizmetler yapmayı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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