Başkan Büyükakın ''Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır''
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Başkan Büyükakın ''Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır''

Başkan Büyükakın ''Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır''
05.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:42

Başkan Büyükakın, "Memleketimize ve Kocaeli'mize sevdalı kadrolar olarak dün nasıl çok çalıştıysak, bugünde çalışıyoruz ama yarın daha çok çalışacağız" ifadelerini sarf etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarının katılımlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya genelinde ve Türkiye'de salgın bir hastalık haline gelen koronavirüs (Covit-19) ile mücadele kapsamında İSU'nun sürdürdüğü çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın her platformdan dile getirdiği taleplere hızlı bir şekilde cevap vermeyi sürdüreceğiz. Bizlerin ahdi halkımıza hizmettir ve buna sadık bir şekilde yol yürüyoruz. Unutmayalım ki bizim davamız memlekete hizmet davasıdır" dedi.

"YEPYENİ UFUKLARA KAVUŞTURMA MÜCADELESİDİR"

İSU'nun yöneticileriyle olan toplantısında, "Bizler önce vatanım, önce milletim diyenleriz" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Şunu da vurgulamak isterim ki bizim mücadelemiz ülkemizi ve şehrimizi aydınlık geleceğe yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Hassasiyetimiz, milletimizdir. Memleketimize ve Kocaeli'mize sevdalı kadrolar olarak dün nasıl çok çalıştıysak, bugünde çalışıyoruz ama yarın daha çok çalışacağız" ifadelerini sarf etti.

"EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAYA GAYRET EDELİM"

Kocaeli genelinde yapılan altyapı yatırımları, altyapı kolektör hatları, mazgal ve ızgaralar ile dere temizlik çalışmaları, işletmecilik alanındaki çalışmalar hakkında da detaylı bir sunum alan Başkan Büyükakın, korona ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının çok iyi değerlendirilmesinin talimatını da verdi. Vatandaşların her türlü ve her platformdan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap vereceğiz diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Tüm çalışmalarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının en verimli şekilde kullanmaya gayret edelim. Suyun sağlıklı ve kesintisiz ulaştırılmasının önemi bu dönemde bir kez daha öne çıktı. Bu hassasiyetle çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

KENT GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Gebze Ctp Hat Deplasesi İnşaatı, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kartepe Köseköy Kazım Karabekir Caddesi Yağmursuyu, içmesuyu ve kanalizasyon yapımı başta olmak üzere,Kandıra Sahil Bölgesi Atıksu Terfi Merkezleri Revizyonu İnşaatı yanı sıra İzmit Nebihoca İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, İzmit Kısalar Pirceler, Kandıra Sarıahmetler ve Kandıra GİOSB içmesuyu inşaatı hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Darıca ve Gebze ilçeleri muhtelif cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarının geldiği son durumu hakkında detaylı bir sunum da aldı. Saha çalışmalarında görevli personellerin her türlü güvenlik önlemleri almasına dikkat edilmesini isteyen Başkan Büyükakın, "Korona salgını nedeniyle kentimize hizmet eden çalışanlarımızın dünyayı saran bu salgına karşı tüm kişisel önlemlerini aldıklarına çok özen gösterelim" ifadelerini de sarf etti. Toplantı yapılan istişarenin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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