Başkan Büyükakın, Birlik Taksi'yi ziyaret etti, Kapanönü esnafıyla buluştu
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Başkan Büyükakın, Birlik Taksi'yi ziyaret etti, Kapanönü esnafıyla buluştu

Başkan Büyükakın, İzmit'te Kapanönü esnaflarını ziyaret etti, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Pişmaniyeciler Meydanı'nın yanındaki Birlik Taksi durağını ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Birlik Taksi'yi ziyaret etti, Kapanönü esnafıyla buluştu
10.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:40

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit'te Kapanönü esnaflarını ziyaret etti, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Pişmaniyeciler Meydanı'nın yanındaki Birlik Taksi durağını ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve beraberindeki heyetin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Büyükakın, esnaflarla yakından ilgilenerek öneri ve taleplerini dinledi. Kocaeli'nin tamamında yaptıkları hizmetlerin yanı sıra vatandaşları ve esnafları ziyaret etmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bugün Birlik Taksi durağımızı, Kapanönü ve bölge esnafımızı ziyaret ettik. Yaşamımızın bir parçası olan kontrollü sosyal hayata en üst seviyede uymanın çabası içerisindeyiz.Salgın tehdidini millet olarak birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle ve dayanışmamızla savuşturuyoruz. Bu büyük inançla yolumuza devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

MASKE, MESAFE, TEMİZLİK İLKELERİNİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Dünyadaki birçok gelişmiş ülkeye nazaran daha az can kaybıyla atlatıldığını dile getirilen ziyaretlerde, Koronavirüs salgınının tamamıyla ortadan kaldırılana dek maske, mesafe, temizlik ilkelerinin önemine de değinildi. Esnaflara bereketli işler dileyen ve sohbet ederek hasbihal eden Başkan Büyükakın, Birlik Taksi durağında taksicilerle samimi bir şekilde sohbet etti. Bölgeyi yakından ilgilendiren projeler hakkında taksici esnafına bilgi aktaran Başkan Büyükakın, gelen öneri ve talepleri de dinledi. Türkiye ekonomisinin dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, "Gerek ekonomik istikrar kalkanı gerekse normalleşme dönemi destekleri ile devreye alınan adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu göstermiştir. Şimdi bu süreçle birlikte istihdamda gerçekleştirilecek sıçramaya odaklanıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği esnafımıza, sektörlere ve vatandaşımıza vermek için çaba sarf ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"YATIRIMLARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Koronavirüs salgınıyla mücadelede "maske, mesafe ve temizlik" vurgusunu bir kez daha hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Maskeyi ihmal etmemek için hep birlikte büyük bir çaba sarf etmeliyiz. Özellikle kapalı mekânda kesinlikle maskeyi takmalıyız" uyarısını ziyaretlerinde dile getirmeyi de ihmal etmedi. Koronavirüsle bir taraftan mücadele ederken diğer bir taraftan da yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini de söyleyen Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı önceliklerimize ve planlamalarımıza göre yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ve şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz" diye konuştu. Ziyaret sonrası açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, hizmet siyasetine öncelik verdiklerini de belirterek, "Kocaeli'nin tamamında yapılacak projelerimizin ön hazırlıklarını, devam eden çalışmalarımızın takibi ve yaptıklarımızın verimli çalışması gibi birçok alanda yoğun bir mesai harcıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı. Birlik Taksi çalışanları ve Kapanönü ile bölge esnafları ziyaretleri nedeniyle Başkan Büyükakın'a teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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