Başkan Büyükakın: Barış kazansın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükakın: Barış kazansın

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Başkan Büyükakın: Barış kazansın

Başkan Büyükakın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini gazetecilere yaptığı açıklamada değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından gelişmeleri değerlendiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi(YBYK) Ulusal Heyeti Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Oradaki çocukların, masum halkın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Barış kazansın, diye temennilerimizi buradan oraya iletelim." dedi

"İNŞALLAH BARIŞ GÖRÜŞMELERİ MASUM HALKIN LEHİNE

SONUÇLANIR"

Başkan Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da büyük bir dram yaşandığını belirterek, şunları söyledi: "Oradaki çocukların, masum halkın yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. İnşallah çok hızlı bir şekilde orada da barış görüşmeleri sonuçlanır. Oradaki bu durum hızlı bir şekilde masum halkın lehine olacak şekilde sonuçlanır. Barış kazansın, diye temennilerimizi buradan oraya iletelim."

Bültenler - Güncel

Avrupa Konseyi, Ukrayna, Masum, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title