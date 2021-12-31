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Başkan Büyükakın, Bakan Kurum ile görüştü

Başkan Büyükakın, Bakan Kurum ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projeleri başta olmak üzere çevre ve şehircilik çalışmaları görüşüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün de katıldığı toplantıda kentsel dönüşüm, millet bahçesi projeleri başta olmak üzere çevre ve şehircilik çalışmaları görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Çok verimli geçen görüşmede birçok projeyi bakanımızla detaylı bir şekilde ele aldık. Bakanımız Murat Kurum'a ve ekibine, şehrimize ve bizlere gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, Bakan Kurum ile görüştü

Başkan Büyükakın, Bakan Kurum ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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