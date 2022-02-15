Başkan Büyükakın, Ayşe Keşir'i konuk etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programına katılmak üzere Kocaeli'ne gelen Keşir'e AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve teşkilat üyeleri de ziyarette eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu birliktelikte nazik ziyaretleri için Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'e teşekkür eden Başkan Büyükakın, kent genelinde yaptıkları hizmetler hakkında konuklarına bilgi aktardı.

"ANNE ŞEHİR PROJEMİZİN TOPLAM ÜYE SAYISI 81.853'DÜR"

Kadın ve Aile konusunda çok önemli hizmetler ortaya koyduklarını, 12 ilçede 96 personel, 10 tesis ve 12 açık alanda 34.615 katılımcı ile eğitimlere devam ettiklerini konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, "Anne Şehir projemizin toplam üye sayısı 81.853'tür. Fiziksel Aktivite, Rekreatif Faaliyetler, Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, Diyetisyen Hizmeti, Fizyoterapi Hizmeti, Atölye Çalışmaları, Sosyal Kültürel Etkinlikler ve Eğitim Hizmetleri birçok alanda kadınlarımızla birlikte ailelerimize önemli hizmetler ortaya koyuyoruz. 2021 yılında 10.150 katılımcımıza fiziksel aktiviteler, 959 anne ve çocuğumuz ile etkinlikler gerçekleştirdik. Beş diyetisyenimizle 6510 katılımcımıza sağlıklı beslenme ve ölçüm hizmeti verdik" ifadelerini sarf etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'I TEBRİK ETTİ

"2022 yılında Kadın ve Aile hizmetlerimizin daha etkin ve verimli olması için çalışmalarımızı 3 başlık altında yürüteceğiz" diyen Başkan Büyükakın, "Kadın ve Aile Şura ve Çalıştayı'nın çıktıları ile çalışmalarımıza yön verici projeler üretilmesini planlamaktayız" şeklinde konutu. Misafirperverliği için teşekkür eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, başarılı çalışmaları nedeniyle Başkan Büyükakın'ı ayrıca tebrik etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından tamamladı.

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