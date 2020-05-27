Başkan Büyükakın, "Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir"
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Başkan Büyükakın, "Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir"

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, "Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir" dedi.

Başkan Büyükakın,
27.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:23

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, "Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetleri nedeni ile bozulan yolları daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde üst yapı çalışması hummalı bir şekilde sürüyor. 540 metrelik yolda ilk olarak pmt serim çalışması gerçekleştirildi. Yola 2 bin ton pmt serilimi çalışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda binder tabakası asfalt serimi ise akabinde başlatacak. Ekipler bölge için önemli bir nitelik taşıyan caddeye 900 ton asfalt serimi yapacak. Yaklaşık 2 bin 500 metre kare baskı beton yapılacak. Bin 200 metre ise bordür imalatı gerçekleştirilecek. Bağdat Caddesi'nin çehresini değiştirecek çalışmanın 15 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, içme suyundan kanalizasyona, yağmur suyundan tüm alt yapısına kadar değişen İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ramazan Bayramı'nda da çalışan görevlilere çikolata ikram eden ve bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükakın, "Zaten altyapısı olmayan yerlerde üst yapı çalışmalarını yapmamaya çalışıyoruz. Mecbur kalmadıkça altyapı bitirilmeyen bölgelerimizde üst yapı çalışmalarını erteliyoruz. Şimdi Bağdat Caddemizde altyapı çalışmalarını tamamen bitirdik. Üst yapıya giren arkadaşlarımız asfalt döküm işlemini gerçekleştiriyor. Aşağı yukarı iki haftalık bir zaman diliminde de ışıklandırma ve elektrik kabloları döşendikten sonra kaldırım çalışmaları tamamlanacak. İnşallah bu caddemiz de prestij caddelerimizden bir tanesi olacak" dedi.

Ramazan Bayramı boyunca çalışan personeline teşekkür eden Büyükakın, "Pandemi sürecindeki sokağa çıkma yasaklarını da kullanarak ve değerlendirerek, gece gündüz, hafta sonu demeden çalışıyorlar. Çalışanlarımızın aileleri ve çocukları var, sevdikleri evde bekliyor ama onlar burada asfalt döküyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, onlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu çalışma çok kısa bir sürede bittikten sonra bu bölgedeki vatandaşlarımız büyük bir memnuniyet duyacaklar" diye konuştu.

Projeleri sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Bayram günü bile arkadaşlarımız sahada çalışarak yeter ki diğer günlerde daha az rahatsızlık verelim diye bunu yapıyorlar. Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir. İnşallah buradaki hemşehrilerimiz bu yapılan hizmetlerden memnun kalırlar. Burada alt yapının değişmesi gerekiyordu. Uzunca bir süredir bunu planlıyorduk. Bölgenin ciddi bir altyapı ihtiyacı vardı. Böylelikle bu da tamamlanmış oldu. Onunla beraber üst yapıyı da tamamlıyoruz. Yıllarca buraya bir daha girilmesine gerek kalmayacak. İnşallah uzun yıllar tertemiz nezih bir şekilde bu caddede yaşayanlarımız bu hizmetten istifade edecekler. Bağdat Caddemizde yaptığımız bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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