Başkan Büyükakın, ''Aşıroğlu Caddesi'nde tempo daha da yükselecek''
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Başkan Büyükakın, ''Aşıroğlu Caddesi'nde tempo daha da yükselecek''

Başkan Büyükakın altyapı çalışmalarının ardından üstyapı imalatı devam eden Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde inceleme yaptı.

Başkan Büyükakın, ''Aşıroğlu Caddesi'nde tempo daha da yükselecek''
08.09.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:13

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, altyapısı tamamlanan Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki üst yapı çalışmalarının geldiği son durumu yerinde gördü. Aşıroğlu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmanın ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Başkan Büyükakın, "Arkadaşlarımız buradaki çalışmayı hızlı bir şekilde bitirmek için yüksek tempolarını daha da artıracaklar" açıklamasını yaptı.

ESNAFLARA DA BEREKETLİ İŞLER DİLEDİ

Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren İSU ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfalt ve kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamlamak için tüm planlamalarını yaptı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Bölge Koordinatörü

İbrahim Pehlivan ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'nın da hazır olduğu incelemelerde çalışan emekçilere "Kolay gelsin" diyen Başkan Büyükakın, 2200 metre uzunluğu ve 15 metre genişliğiyle bölgenin önemli güzergahlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi'ndeki esnaflara da bereketli işler diledi.

TOPLAM 57 KM HAT

Projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini de dile getirdi. Çalışmalar kapsamında 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu, 1 adet içme suyu terfi merkezi, 19 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve dere ıslahı, 27 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 11 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı olmak üzere toplam 57 kilometre uzunluğunda altyapı hattı yapılacak. Ayrıca 1850 adet abone ve 2000 adet kanalizasyon parsel bağlantısı ile hat üzerinde sanat yapıları inşa edilecek.

Kaynak: Bültenler

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