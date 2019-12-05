Başkan Büyükakın, asılsız haberlere yüklendi

05.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:36

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Derince İlçesi 92'nci Genişletilmiş Danışma Meclisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, il genelini ilgilendiren asılsız haberlere cevap vererek muhalefete yüklendi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen AK Parti Derince İlçesi 92'nci Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Büyükakın, 2004-2019 yılları arasında Derince ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 371 proje hayata geçirildiğini bunun da 392 Milyon TL maliyetinde olduğunu dile getirdi. Derince'de 223 kilometre içme suyu ve 173 kilometre kanalizasyon hattı yapıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bununla birlikte tüm projeler için de 153 Milyon TL kamulaştırma yapıldı. Bazı hizmetleri yokluğunda anlarız" dedi.



Derince'nin bütün altyapısının yenileneceği çalışma için İSU tarafından ihale gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyükakın, "Toplamda 200 Milyon TL'lik bir yatırımdır. 2020 yılının başında 2022'nin sonunda Derince'deki tüm alt yapı sorununu bitirmiş olacağız. Burada kademeli olarak bir çalışma yapacağız. Derince'deki Millet Bahçesi, Liman yolundaki kavşak çalışması için karayolları ile çalışıyoruz. Kamulaştırma işlemlerini biz yapıyoruz" diye konuştu.



Gebze Hünkar Çayırı iddialarını yanıtlayan Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde bir milletvekili çıktı 'Gebze'deki Hünkar Çayırı'nda inşaat yapılıyor' dedi. Biz de orada tarihi önemine uygun bir avam projeyi bitirdik. Bu dönemin içinde muhteşem bir projeyi yapacağız. Ortada olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip Tuzla'daki bir inşaatı gösterip Hünkar Çayırı'nda inşaat yapılıyor diyecek kadar ölçüsüzler" şeklinde konuştu.



İzmit Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm iddialarını da yanıtlayan Başkan Büyükakın, "Cedit'te halkın yararı için Büyükşehir Belediyesi'ne devredeceğiz diyorlar. Niye Büyükşehir Belediyesi'ne halkın yararına devretmek istiyorsunuz. İzmit Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında bir sözleşme var. Taraflar kimler biri ilçe belediyesi diğeri bakanlık. Siz taraf olduğunuz bir şeyi başka bir tarafa devredemezsiniz. Yapmaya niyetleri yok ya şimdi yer arıyorlar kaçmak için. Yapmayacaksınız çıkıp bunu biz yapmayacağız, yapamıyoruz diyeceksiniz. Çevre Bakanlığı size yazı yazdı, 'Hükümlülüklerinizi yerine getirin' diye. Bakanlık bizi muhatap almıyor diyorlar. Cedit'te ancak temel atmama töreni yaparlar. Yapacaksanız buyurun yapın. Yapmaya niyetiniz yoksa vatandaşı oyalamayın. Biz bunu yapmayacağız deyin. Artık Bakanlık mı yapar, Büyükşehir Belediyesi mi yapar bırakın onu biz takdir edelim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA