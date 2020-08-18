Başkan Büyükakın; "Alemdar Caddesi'ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükakın; "Alemdar Caddesi'ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak"

Alemdar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Başkan Büyükakın;
18.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:48

Alemdar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alemdar Caddesi'nde yapılan altyapı çalışmalarında 15 gün geride kaldı. İki vardiya halinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, altyapı çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve kaldırımlar yapılarak proje tamamlanacak. İnceleme sırasında Başkan Tahir Büyükakın'a Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney eşlik etti. Cadde esnafını ziyaret eden Başkan Büyükakın, çalışmalarla ilgili bilgi verirken esnafın taleplerini dinledi.

Esnaf ziyareti sonrası basına açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, iş akışına göre çalışmaları 25 günde tamamlamış olacaklarını söyledi. Temmuz- Ağustos aylarında İzmit trafiğinin en az dönem olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Pandemi döneminde trafik rahattı. Ancak çocuklarımız uzaktan eğitim gördüğü bu dönemde Telekom altyapısına zarar verme tehlikesi vardı. Bu sebeple Temmuz-Ağustos dönemini bekledik. Esnafımızın talebi doğrultusunda çalışmamızı Kurban Bayramı sonrasında başlattık. Sıkıştırılmış bir iş programı yapmaya karar verdik" dedi.

Çalışmanın İzmit'in can damarı üzerinde yapıldığını belirten Başkan Büyükakın, "Açık kalp ameliyatı yapılıyor burada şu an. Dolayısıyla iki vardiya çalışalım, işleri çabuk bitirelim dedik. Esnafımız da yapılan çalışmalardan memnuniyetleri söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki 10 gün içinde alt yapıyı bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. İnönü Caddesi geçişi tamamlandığında alt yapı işinin bitmiş olacağını söyleyen Başkan Büyükakın, "280 metre yağmur suyu hattı çalışması yaptık. 440 metre olan kanalizasyon altyapısının da 10 metresi kaldı. Yağmur suyu ve kanalizasyon bitince içme suyu hattı döşenecek. Ev, dükkan ve iş yerlerine bağlantıları yapılması gerekiyor. Bu yüzden kaldırımlarda yer yer kesilmeler yapılacak. Yağmur suyu gideri de yapılacağı için 10 gün içinde bitirmeyi planladığımız, yetiştirmek için çabaladığımız bir iş" diye konuştu.

Alt yapı çalışmaları sonrası yol çalışmalarının hızla başlayacağını belirten Büyükakın, "15. gündeyiz. Bu ayın sonunda İSU'nun çalışmaları bitmiş olacak. Fen İşleri de ardından asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Bu çalışma faz faz yapılacağı için yaklaşık bir ay sürecek. Arkadaşlarımız hep sahada. Esnafımızın sıkıntısı olmaması için ellerinden geleni yapıyor. Burada gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinden sonra şehrin en işlek yerlerinden birisi olan Alemdar Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmalarına esnaftan gelen talep doğrultusunda Kurban Bayramı sonrası başlandı. Alemdar Caddesi'nin Hürriyet Caddesi ile birleşen noktasından başlayarak Cumhuriyet Caddesine kadar olan kısım yenileme çalışmaları iki vardiya halinde devam ediliyor. Caddede, bin 400 milimetre çapında betonarme boru kullanılarak yağmursuyu hattı, 400 ve 300 milimetre çaplarında betonarme boru kullanılarak iki ayrı kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Sabah başlayıp saat 24.00'e kadar devam eden imalat çalışmalarında toplam 710 metre uzunluğunda yağmursuyu ve kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. Yağmursuyu ve kanalizasyon imalatları tamamlanmasının ardından içme suyu hattı imalatı ile parsel ve abone bağlantıları gerçekleştirilecek.

Alemdar Caddesinde yapılacak çalışmalar kapsamında, özellikle bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için bin 400 milimetre çapında betonarme borular kullanılarak 280 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında 440 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 261 metre uzunluğunda içme suyu hattı da yenilenecek. Altyapı hattının yapılacağı çalışmaların ardından üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Başkan Büyükakın; "Alemdar Caddesi'ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak" - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:49:39. #1.15#
title