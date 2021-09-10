Başkan Büyükakın: AKUT ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz
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Başkan Büyükakın: AKUT ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz

Başkan Büyükakın: AKUT ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz
Habermetre - Haberler | Toplum

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği AKUT'un yönetim kurulu başkanı Recep Şalcı ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği AKUT'un yönetim kurulu başkanı Recep Şalcı ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Dağlarda ve diğer zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirme hedefiyle kurulmuş ve doğal afetlerde de her zaman önde yer almış AKUT'un yönetimiyle bir araya gelmekten dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "AKUT ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. AKUT'un daha iyi fiziki imkanlarla çalışabilmesi ve eğitimlerine devam edebilmesi için gerekli adımları itfaiyemizle birlikte atacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin her köşesinde milletimizin en zor günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI OLARAK TEŞVİK EDİYORUM"

"Gönüllü organizasyonları Kocaeli'mizde yaygınlaştırmalıyız" diyerek arama kurtarma gibi faaliyetlerde AKUT ile birlikte sivil alandaki çalışmaları artırmak istediklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu tür çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı olarak teşvik ediyorum. Sivil alandaki bu özel ve anlamlı çalışmalarımızın yanı sıra itfaiye ekiplerimizle birlikte AFAD ile çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise "Bizi bugün ağırlayan, çalışmalarımıza destek veren Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın gönüllülük vurgusunu çok kıymetli buluyoruz. Bizler de bu alanda daha çok destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"4000 BİN KİŞİLİK ÇORBA, 1500 KİŞİLİK YEMEK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Mobil Afet TIR'larını devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Kısa bir süre önce mobil afet TIR'larımızı devreye aldık. Yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet TIR'larımız ülkemizin her noktasında hizmet verecek. Araç afet durumunda 2 saate 4000 bin kişilik çorba ve 1500 kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Bunun yanı sıra ekmek aracı ile 2 saate 4000 roll ekmek üretimi yapabiliyoruz. Aracımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de hareket halinde iken üretim yapabilir olmasıdır" diye konuştu. Ziyaret yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Başkan Büyükakın: AKUT ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz

Kaynak: Habermetre

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